Saltillo: muere hombre después de cinco días por caída en moto

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Según testigos, Torres Flores, después de la caída logró ponerse de pie y retirarse por sus propios medios a su domicilio. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El percance lo sufrió la noche del 4 de Octubre en Fragua esquina con Periférico, fracturándose el fémur

En Saltillo, luego de permanecer más de cinco días internado, un hombre de 69 años perdió la vida la noche de este jueves en la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a consecuencia de las lesiones sufridas tras caer de su motocicleta el pasado 4 de octubre.

El fallecido fue identificado como Óscar Torres Flores, vecino de la colonia Los Ángeles, quien resultó lesionado en un accidente ocurrido cerca de las 20:00 horas de aquel viernes en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Fragua, en la colonia Guanajuato.

De acuerdo con el informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el sexagenario perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento, sufriendo una herida en la pierna que, pese al dolor, no consideró grave. Según testigos, Torres Flores logró ponerse de pie y retirarse por sus propios medios a su domicilio.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo comenzó a sentirse mal y sus familiares lo trasladaron al hospital, donde médicos confirmaron una fractura en el fémur. Aunque fue atendido de inmediato, su estado de salud se deterioró por complicaciones derivadas de enfermedades crónicas que padecía.

Tras permanecer internado durante varios días, finalmente fue declarado sin vida la noche del jueves, cerrando un caso que comenzó como un aparente accidente menor, pero que terminó en tragedia para la familia del motociclista.

Temas


accidentes viales
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AIC

