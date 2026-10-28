Catean predio en Arteaga; aseguran tractocamiones, autotanques y vehículos con reporte de robo

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Saltillo
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Tras un reporte de vecinos por el ingreso constante de tráileres a un predio, autoridades realizaron un cateo en el que localizaron unidades de carga y equipo para almacenar líquidos

Una orden de cateo fue la que se realizó la tarde de este martes en un predio ubicado en la colonia Los Laureles en Arteaga, Coahuila.

Se incautaron auto tanques y más de una decena de autos con reporte de robo según la causa penal 597/2026 con el cargo de robo calificado.

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Dicha orden fue otorgada por el juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio oral, Dorian Sarel Martínez.

Se contó con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional, Policía Estatal y del agrupamiento de reacción sureste, (GRS)

Durante las diligencias fueron asegurados vehículos, cajas secas, tractocamiones y un tanques de almacenamiento de 44 mil litros

Se destacó una Nissan tipo estaquitas, una camioneta Nissan de doble cabina sin placas, una Ford Ranger, un Toyota Yaris, una caja seca y tres tractocamiones.

También fueron aseguradas cuatro plataformas de transporte de carga y equipos para almacenamiento de líquidos, entre ellos un tanque de almacenamiento con 44 mil litros.

Según información por parte de la Agencia de Investigación Criminal de Arteaga, todo se descubrió cuando un grupo de vecino de la calle El llano.

Aseguraron ver movimiento de personas y el ingreso de tráilers.

A raíz de ese reporte se efectuó una indagatoria que dio resultados favorables para las autoridades

Los indicios quedaron sujetos a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para determinar su posible relación con el delito

LO DECOMISADO

* Un tractocamión Kenworth Kenmex amarillo, con número económico 17, acoplado a un tanque de almacenamiento con capacidad de 45 mil litros.

* Un tractocamión blanco con número económico 09, con placas de servicio público federal.

* Un tractocamión blanco con número económico 20, con la leyenda Logitec, acoplado a una plataforma tanque con capacidad de 50 mil litros.

* Una plataforma tanque de 50 mil litros, con la leyenda Carmex.

* Dos plataformas tanque de almacenamiento con capacidad de 31 mil litros, identificadas con los números económicos 01 y 02.

* Una plataforma tanque de abastecimiento gris con capacidad de 48 mil litros.

* Otro tanque de abastecimiento gris con capacidad de 48 mil litros.

Además, se aseguraron un DVR negro de la marca Provision y un teléfono celular azul

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