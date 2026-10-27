Pide Jericó recursos para iniciar en 2027 modernización de Los Chorros

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Pide Jericó recursos para iniciar en 2027 modernización de Los Chorros
    Los Chorros sigue siendo un foco rojo en la seguridad carretera de la región, debido a su trazo. Archivo

El diputado federal entregó a Hacienda el proyecto ejecutivo de la obra, estimada en mil 558 millones de pesos, que contempla dos túneles de seis carriles

CDMX.– El diputado federal Jericó Abramo Masso solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizar recursos presupuestales para iniciar en 2027 la modernización de la carretera Los Chorros, una obra que busca reducir los accidentes y las pérdidas económicas en este tramo de la carretera federal 57.

Durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador entregó a la subsecretaria de Egresos de la SHCP, Bertha Gómez Castro, el proyecto ejecutivo y la documentación técnica de la obra, que, según la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuenta con las autorizaciones correspondientes y la liberación de los predios necesarios.

Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental

Abramo Masso señaló que no es indispensable ejecutar toda la obra en un solo año, pero consideró necesario asignar recursos para comenzar los trabajos en 2027 y asegurar su continuidad hasta concluirlos.

$!El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo hizo la solicitud para contar con recursos para los trabajos de modernización de esta vía federal.
El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo hizo la solicitud para contar con recursos para los trabajos de modernización de esta vía federal. Especial

El proyecto contempla una inversión estimada de mil 558 millones de pesos e incluye la construcción de dos túneles de seis carriles, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los tramos estratégicos para el transporte de mercancías.

El diputado advirtió que los accidentes registrados en Los Chorros provocan un promedio de 18 fallecimientos al año, además de afectaciones a las familias y pérdidas económicas derivadas de los percances y las interrupciones al tránsito.

Alertan por ‘cuello de botella’ en tramo Los Chorros tras ampliación de vías a Coahuila

Ante la falta de una asignación específica para esta obra en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el legislador pidió a la funcionaria federal aclarar si la modernización está contemplada dentro de los 25 mil 420 millones de pesos propuestos para infraestructura carretera.

El legislador sostuvo que el avance técnico del proyecto permite concentrar las gestiones en la disponibilidad presupuestal para iniciar su ejecución el próximo año.

Los Chorros ‘cosecha’ otra volcadura; tráiler riega toneladas de verduras

Abramo Masso afirmó que continuará con las gestiones ante las autoridades federales para que la obra cuente con recursos programados y un calendario de ejecución que permita avanzar hasta su conclusión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
obras públicas

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Jericó Abramo Masso

Organizaciones


SHCP
Cámara de Diputados
SICT

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Esto pasó en Saltillo. Pasó

true

Lecciones de la lucha estudiantil
La llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre, cuando se honra a los animales fallecidos y se prepara con altares para recibirlos.

Día de Muertos 2026: El 27 de octubre regresan las ánimas de las mascotas, ¿cómo preparar su ofrenda?
Junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de ‘los Doce’.

¿Quién es San Judas Tadeo y por qué es tan milagroso?... Esta es la verdadera historia del primo de Jesús y ‘santo de las causas difíciles’
Oferta. Juan Osorio recordó los retos de producción y las experiencias que marcaron la realización de la historia protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas.

Juan Osorio revive la magia de ‘Mi Corazón es Tuyo’ en Televisa: ‘Es una bonita satisfacción’
Apuesta. El proyecto busca llevar a la pantalla grande una historia de esfuerzo y superación ligada al mundo del rodeo en Coahuila.

¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo
Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB