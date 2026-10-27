Pide Jericó recursos para iniciar en 2027 modernización de Los Chorros

CDMX.– El diputado federal Jericó Abramo Masso solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizar recursos presupuestales para iniciar en 2027 la modernización de la carretera Los Chorros, una obra que busca reducir los accidentes y las pérdidas económicas en este tramo de la carretera federal 57. Durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador entregó a la subsecretaria de Egresos de la SHCP, Bertha Gómez Castro, el proyecto ejecutivo y la documentación técnica de la obra, que, según la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuenta con las autorizaciones correspondientes y la liberación de los predios necesarios.

Abramo Masso señaló que no es indispensable ejecutar toda la obra en un solo año, pero consideró necesario asignar recursos para comenzar los trabajos en 2027 y asegurar su continuidad hasta concluirlos.

El proyecto contempla una inversión estimada de mil 558 millones de pesos e incluye la construcción de dos túneles de seis carriles, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los tramos estratégicos para el transporte de mercancías. El diputado advirtió que los accidentes registrados en Los Chorros provocan un promedio de 18 fallecimientos al año, además de afectaciones a las familias y pérdidas económicas derivadas de los percances y las interrupciones al tránsito.

Ante la falta de una asignación específica para esta obra en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el legislador pidió a la funcionaria federal aclarar si la modernización está contemplada dentro de los 25 mil 420 millones de pesos propuestos para infraestructura carretera.

El legislador sostuvo que el avance técnico del proyecto permite concentrar las gestiones en la disponibilidad presupuestal para iniciar su ejecución el próximo año.

Abramo Masso afirmó que continuará con las gestiones ante las autoridades federales para que la obra cuente con recursos programados y un calendario de ejecución que permita avanzar hasta su conclusión.