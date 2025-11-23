Causa conductora aparatoso choque en el Centro de Saltillo; daña tres negocios y un transporte de personal

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Causa conductora aparatoso choque en el Centro de Saltillo; daña tres negocios y un transporte de personal
    La camioneta quedó completamente destruida sobre los carriles mientras las autoridades aseguraban la zona para evitar más accidentes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La mujer, presuntamente ebria, perdió el control del vehículo y fue detenida por Tránsito Municipal tras causar un accidente

La conductora de una camioneta de la marca Cadillac ocasionó un aparatoso percance vehicular, tras presuntamente perder el control del volante sobre calles de la Zona Centro en Saltillo, donde terminó dañando la fachada de tres negocios.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando la señalada como responsable transitaba a bordo de una Cadillac Escalade sobre el bulevar Francisco Coss con dirección de poniente a oriente.

$!El transporte de personal resultó con daños considerables tras ser impactado por la Cadillac Escalade, quedando parcialmente abollado en el costado.
El transporte de personal resultó con daños considerables tras ser impactado por la Cadillac Escalade, quedando parcialmente abollado en el costado. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La mujer, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, metros antes de la intersección con la calle Mariano Abasolo, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un transporte de personal que se encontraba estacionado.

La colisión provocó que la camioneta brincara a los carriles contrarios, donde se impactó contra la fachada de tres negocios, para finalmente quedar completamente destruida sobre los carriles con dirección hacia el poniente.

$!La camioneta Cadillac Escalade terminó dañando la fachada de tres negocios tras perder el control en el bulevar Francisco Coss.
La camioneta Cadillac Escalade terminó dañando la fachada de tres negocios tras perder el control en el bulevar Francisco Coss. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente.

Los oficiales detuvieron a la mujer, quien presentaba aliento alcohólico, mientras que la vialidad permaneció cerrada para prevenir otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y detener a la conductora.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y detener a la conductora. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para la valoración de los implicados; sin embargo, pese a lo aparatoso del siniestro, tanto la conductora como el transportista no sufrieron lesiones de consideración y permanecieron en el lugar.

Finalmente, la camioneta fue remolcada hacia un corralón, donde permanecerá hasta que se paguen los daños ocasionados al transporte de personal y a la fachada de los negocios.

