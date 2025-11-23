Causa conductora aparatoso choque en el Centro de Saltillo; daña tres negocios y un transporte de personal

La conductora de una camioneta de la marca Cadillac ocasionó un aparatoso percance vehicular, tras presuntamente perder el control del volante sobre calles de la Zona Centro en Saltillo, donde terminó dañando la fachada de tres negocios. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando la señalada como responsable transitaba a bordo de una Cadillac Escalade sobre el bulevar Francisco Coss con dirección de poniente a oriente. TE PUEDE INTERESAR: Niño de 7 años pierde la vida tras ser atropellado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe

La mujer, quien presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol, metros antes de la intersección con la calle Mariano Abasolo, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un transporte de personal que se encontraba estacionado. La colisión provocó que la camioneta brincara a los carriles contrarios, donde se impactó contra la fachada de tres negocios, para finalmente quedar completamente destruida sobre los carriles con dirección hacia el poniente.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente. Los oficiales detuvieron a la mujer, quien presentaba aliento alcohólico, mientras que la vialidad permaneció cerrada para prevenir otro accidente.