Niño de 7 años pierde la vida tras ser atropellado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe

La noche del sábado se registró una tragedia en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe, donde un niño de apenas 7 años murió luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que posteriormente huyó.

El menor caminaba junto a su hermano por la calle Guillermo Sánchez, entre Ignacio Comonfort y Ramos Arizpe, cuando de manera inesperada se soltó de su mano e intentó cruzar la vialidad. En ese momento, el operador de una Ford Lobo negra, sin placas, lo embistió y continuó su marcha para evitar ser detenido.

