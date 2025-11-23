Niño de 7 años pierde la vida tras ser atropellado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Niño de 7 años pierde la vida tras ser atropellado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe
    Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Autoridades localizaron al conductor responsable en la colonia Urbivilla y lo pusieron a disposición del Ministerio Público

La noche del sábado se registró una tragedia en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe, donde un niño de apenas 7 años murió luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que posteriormente huyó.

El menor caminaba junto a su hermano por la calle Guillermo Sánchez, entre Ignacio Comonfort y Ramos Arizpe, cuando de manera inesperada se soltó de su mano e intentó cruzar la vialidad. En ese momento, el operador de una Ford Lobo negra, sin placas, lo embistió y continuó su marcha para evitar ser detenido.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a conductor fugitivo tras arrollar a motociclista en Ramos Arizpe

$!La calle Guillermo Sánchez, en la colonia El Mirador, donde ocurrió el trágico accidente que cobró la vida de un niño de 7 años.
La calle Guillermo Sánchez, en la colonia El Mirador, donde ocurrió el trágico accidente que cobró la vida de un niño de 7 años. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Minutos después, a las 21:30 horas, la madre del pequeño realizó el reporte ante el Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Al revisar al menor, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, mientras vecinos indicaban que el responsable manejaba a exceso de velocidad. Detallaron además que la camioneta presentaba daños en la parte frontal del lado del copiloto y que huyó con dirección a la colonia Analco.

$!Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona tras el atropellamiento mientras vecinos observaban los trabajos de levantamiento.
Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona tras el atropellamiento mientras vecinos observaban los trabajos de levantamiento. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

LOCALIZAN AL RESPONSABLE

Durante la madrugada, tras varios rondines de búsqueda, oficiales lograron ubicar la unidad y detener al conductor cerca de la colonia Urbivilla, poniéndolo a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias en el sitio y posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

