Causa destrozos a autos estacionados y termina detenido, en la Zona Centro de Saltillo

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    Causa destrozos a autos estacionados y termina detenido, en la Zona Centro de Saltillo
    La Chevrolet Silverado impactó contra tres vehículos estacionados en calles del primer cuadro de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Conductor de una Chevrolet Silverado chocó contra tres vehículos estacionados en el primer cuadro de la ciudad; presentaba aliento a bebidas embriagantes

Daños en tres vehículos estacionados dejó como saldo un accidente provocado por el conductor de una pick-up la noche del miércoles en calles del primer cuadro de Saltillo.

Los hechos sucedieron cerca de la medianoche, cuando el chofer de una camioneta Chevrolet Silverado transitaba sobre la calle General Melchor Múzquiz en dirección al oriente.

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$!Las unidades involucradas fueron trasladadas a un corralón, luego de que el responsable se negara a llegar a un acuerdo con los afectados.
Las unidades involucradas fueron trasladadas a un corralón, luego de que el responsable se negara a llegar a un acuerdo con los afectados. MARTÍN ROJAS

Al llegar al cruce con General Victoriano Cepeda, el conductor perdió el control de la unidad y se proyectó contra el lateral de un automóvil Ford Focus y una camioneta Ford Edge que estaban aparcados.

Testigos señalaron que, en su intento por huir del sitio y evadir la responsabilidad, el implicado se estrelló posteriormente contra un Ford Fiesta, siendo este último automotor el que presentó las afectaciones más severas.

Luego del percance, los afectados solicitaron la intervención de las autoridades. Al lugar arribaron oficiales de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Los agentes aseguraron al responsable tras percatarse de que presentaba aliento a bebidas embriagantes.

Todas las unidades participantes fueron remitidas a un corralón de resguardo, debido a que el conductor no contaba con recursos para cubrir los daños ocasionados y se negó a establecer un convenio con los propietarios afectados.

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