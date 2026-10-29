Policías de Saltillo salvan a bebé de 6 meses tras caída; oficial la reanimó

Los hechos ocurrieron cuando los elementos Beatriz García y Orlando López, asignados a la Dirección de Proximidad Social y Prevención, permanecían en un punto de vigilancia ubicado en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Zincamex.

Una rápida intervención de dos policías municipales de Saltillo fue clave para auxiliar a una bebé de seis meses que quedó inconsciente tras sufrir una caída accidental. Los oficiales trasladaron de emergencia a la pequeña junto con su madre a la Clínica 2 del IMSS , donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

En ese lugar, una mujer se acercó desesperada para pedir ayuda. Su hija había sufrido una caída y, de acuerdo con lo que les explicó, no respondía a los estímulos, por lo que necesitaba llegar cuanto antes a un hospital.

Ante la urgencia, los agentes utilizaron la unidad C-1803 para trasladar a madre e hija al área médica, con la torreta y la sirena encendidas para agilizar el recorrido.

Mientras Orlando López conducía la patrulla, Beatriz García cargó a la menor e intentó estimularla para que reaccionara. La oficial, quien se encuentra embarazada, enfrentó momentos de angustia al ver que la pequeña permanecía inconsciente y no respondía.

Durante el trayecto, García continuó intentando reanimarla hasta que finalmente consiguió que reaccionara y comenzara a llorar. La respuesta de la bebé representó un momento de alivio para los policías y su madre, luego de los instantes de incertidumbre que vivieron durante el traslado.

La menor fue recibida por personal médico de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió la atención correspondiente. Después de ser valorada, fue dada de alta.

De acuerdo con el testimonio de la oficial, el médico les comentó que la intervención realizada durante el traslado había sido de gran ayuda para la pequeña.

“Sentí mucha adrenalina, porque estoy embarazada, y la bebé iba inconsciente, no se movía, no reaccionaba”, relató Beatriz García al recordar la emergencia.

La agente explicó que tomó a la niña en brazos y comenzó a estimularla para que reaccionara, pues observó que sus manos tenían una coloración inusual. La tensión disminuyó cuando la bebé finalmente comenzó a llorar.

“Yo siento bonito de haber podido ayudar, porque hubo momentos que hasta pensé que ya había pasado algo malo, porque la bebé no se movía”, expresó.

García también recordó que, después de salir del Seguro Social, permaneció alrededor de 15 minutos temblando debido a la adrenalina y los nervios acumulados durante la emergencia.

Como parte del seguimiento a este caso, este miércoles personal de la Dirección de Proximidad Social acudió al domicilio de la familia para visitar a la pequeña y entregarle algunos detalles.

La intervención de los oficiales permitió que la madre y su hija llegaran rápidamente al hospital en un momento crítico. Tras la atención médica y su posterior alta, la bebé pudo regresar a casa con su familia.