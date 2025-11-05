Celebra UAdeC la Quinta Jornada de Internacionalización en Educación y Desarrollo

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Celebra UAdeC la Quinta Jornada de Internacionalización en Educación y Desarrollo
    El evento se llevó a cabo en el Auditorio “Jesús Ochoa Ruesga” de la Unidad Camporredondo, con asistencia de autoridades universitarias, docentes, alumnos y expertos invitados. FOTO: CORTESÍA

La jornada es organizada por la Coordinación General de Relaciones Internacionales (CGRI) y la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades (FCEyH)

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales (CGRI) y la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades (FCEyH), llevó a cabo la Quinta Jornada de Internacionalización de Educación, Innovación y Desarrollo Educativo, un espacio destinado a promover la educación intercultural y el desarrollo de competencias globales en docentes y estudiantes.

El evento se realizó en el Auditorio “Jesús Ochoa Ruesga” de la Unidad Camporredondo, con la asistencia de autoridades universitarias como la coordinadora de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, el director de la FCEyH, Julio Cu Farfán López, el docente titular de Internacionalización de la Educación, Juan José Mendoza, así como la alumna y representante del comité organizador, Sofía Coss Recio, además de invitados especiales y la comunidad académica.

Durante su mensaje de bienvenida, el director de la FCEyH, Julio Cu Farfán López, resaltó que la Jornada representa un motivo de orgullo para la facultad, consolidándose como un espacio de diálogo, colaboración y proyección global que distingue a la UAdeC. Por su parte, la coordinadora de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides, destacó la educación internacional como una herramienta clave para el desarrollo académico, humano, social y económico, e invitó a los asistentes a aprovechar cada charla y taller del evento.

La alumna Sofía Coss Recio explicó que esta edición se centra en la interculturalidad como respuesta pedagógica y en la estrategia de “brain gain”, buscando fortalecer la formación integral de estudiantes y docentes mediante estrategias innovadoras.

La jornada inició con la conferencia magistral “La cooperación académica y científica como puente entre México y Francia”, impartida por el Dr. Benjamín Rontard, del Consulado General de Francia en Monterrey, quien subrayó que la internacionalización va más allá de los requisitos académicos, siendo una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Posteriormente, se realizó un panel de expertos sobre movilidad académica y se impartieron talleres como “Lobos internacionales: Explorando nuevas fronteras académicas”, “Speaking English as a global tool” y “Construyendo soluciones”, promoviendo la integración de perspectivas globales en la formación universitaria.

Temas


Desarrollo
Educación

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

