Reconoce Comisaría de Saltillo labor de 410 madres trabajadoras; felicitan a mamás en calles y plazas

En el marco de la celebración del Día de las Madres, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reconoció la labor de las 410 mujeres que, además de desempeñarse en distintas áreas operativas y administrativas de la corporación, también cumplen diariamente con la responsabilidad de ser madres de familia.

La dependencia destacó que cada una de ellas contribuye a la seguridad de Saltillo desde diversas funciones, ya sea patrullando las calles, participando en labores de vigilancia, realizando tareas administrativas, coordinando operativos o brindando atención a la ciudadanía, sin dejar de lado el cuidado y atención de sus familias.

“Ya sea arriba de una patrulla, con un arma, con pluma y libreta, entre los autos o al trasladar a alguien a las celdas, ellas siguen al pendiente de sus familias, sin descuidar su responsabilidad profesional”, señaló la corporación a través de un mensaje de reconocimiento.

Asimismo, la Comisaría resaltó el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio con el que diariamente desempeñan su trabajo, al tiempo que reconoció su doble labor al velar tanto por la seguridad de sus hijas e hijos como por la tranquilidad de las familias saltillenses.

“Ustedes son ejemplo de fuerza y amor”, expresó la dependencia al felicitar a las madres que forman parte de la institución.

Como parte de las actividades conmemorativas, elementos de la corporación realizaron recorridos por calles, plazas, parques y zonas de convivencia de la ciudad para felicitar a madres de familia y convivir con la ciudadanía.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la seguridad también se construye a través de la cercanía con la población, por lo que estas acciones representan una oportunidad para agradecer a las madres su contribución en la formación de valores y en la promoción del cuidado y la protección familiar.

“Ser mamá es el trabajo más importante del mundo”, reiteró la corporación al reconocer el papel fundamental de las madres en la sociedad.