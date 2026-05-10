Reconoce Comisaría de Saltillo labor de 410 madres trabajadoras; felicitan a mamás en calles y plazas
Las mujeres desempeñan funciones operativas y administrativas relacionadas con la seguridad de la ciudad
En el marco de la celebración del Día de las Madres, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reconoció la labor de las 410 mujeres que, además de desempeñarse en distintas áreas operativas y administrativas de la corporación, también cumplen diariamente con la responsabilidad de ser madres de familia.
La dependencia destacó que cada una de ellas contribuye a la seguridad de Saltillo desde diversas funciones, ya sea patrullando las calles, participando en labores de vigilancia, realizando tareas administrativas, coordinando operativos o brindando atención a la ciudadanía, sin dejar de lado el cuidado y atención de sus familias.
“Ya sea arriba de una patrulla, con un arma, con pluma y libreta, entre los autos o al trasladar a alguien a las celdas, ellas siguen al pendiente de sus familias, sin descuidar su responsabilidad profesional”, señaló la corporación a través de un mensaje de reconocimiento.
Asimismo, la Comisaría resaltó el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio con el que diariamente desempeñan su trabajo, al tiempo que reconoció su doble labor al velar tanto por la seguridad de sus hijas e hijos como por la tranquilidad de las familias saltillenses.
“Ustedes son ejemplo de fuerza y amor”, expresó la dependencia al felicitar a las madres que forman parte de la institución.
Como parte de las actividades conmemorativas, elementos de la corporación realizaron recorridos por calles, plazas, parques y zonas de convivencia de la ciudad para felicitar a madres de familia y convivir con la ciudadanía.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la seguridad también se construye a través de la cercanía con la población, por lo que estas acciones representan una oportunidad para agradecer a las madres su contribución en la formación de valores y en la promoción del cuidado y la protección familiar.
“Ser mamá es el trabajo más importante del mundo”, reiteró la corporación al reconocer el papel fundamental de las madres en la sociedad.
“Ya sea arriba de una patrulla, con un arma, con pluma y libreta, entre los autos o al trasladar a alguien a las celdas, ellas siguen al pendiente de sus familias, sin descuidar su responsabilidad profesional”, señaló la corporación a través de un mensaje de reconocimiento.
Asimismo, la Comisaría resaltó el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio con el que diariamente desempeñan su trabajo, al tiempo que reconoció su doble labor al velar tanto por la seguridad de sus hijas e hijos como por la tranquilidad de las familias saltillenses.
Asimismo, la Comisaría resaltó el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio con el que diariamente desempeñan su trabajo, al tiempo que reconoció su doble labor al velar tanto por la seguridad de sus hijas e hijos como por la tranquilidad de las familias saltillenses.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la seguridad también se construye a través de la cercanía con la población, por lo que estas acciones representan una oportunidad para agradecer a las madres su contribución en la formación de valores y en la promoción del cuidado y la protección familiar.
“Ser mamá es el trabajo más importante del mundo”, reiteró la corporación al reconocer el papel fundamental de las madres en la sociedad.
“Ustedes son ejemplo de fuerza y amor”, expresó la dependencia al felicitar a las madres que forman parte de la institución.
Como parte de las actividades conmemorativas, elementos de la corporación realizaron recorridos por calles, plazas, parques y zonas de convivencia de la ciudad para felicitar a madres de familia y convivir con la ciudadanía.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la seguridad también se construye a través de la cercanía con la población, por lo que estas acciones representan una oportunidad para agradecer a las madres su contribución en la formación de valores y en la promoción del cuidado y la protección familiar.
“Ser mamá es el trabajo más importante del mundo”, reiteró la corporación al reconocer el papel fundamental de las madres en la sociedad.
Asimismo, la Comisaría resaltó el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio con el que diariamente desempeñan su trabajo, al tiempo que reconoció su doble labor al velar tanto por la seguridad de sus hijas e hijos como por la tranquilidad de las familias saltillenses.