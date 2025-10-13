Centro de Saltillo concentra la mitad de licencias de alcohol

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Centro de Saltillo concentra la mitad de licencias de alcohol
    Las licencias de venta de alcohol tienen una vigencia de seis meses, lo que provoca que algunos negocios no las renueven a tiempo. FOTO: ESPECIAL

El Ayuntamiento informó que el 50% de los permisos de alcohol se ubican en el primer cuadro de la ciudad, donde también se han detectado más negocios sin regulación; las palapas operarán con permiso de consumo, no de venta.

El centro de Saltillo concentra actualmente casi la mitad de las licencias de alcohol vigentes, una proporción que aumentó respecto a administraciones anteriores, cuando el promedio rondaba entre 30 y 40 por ciento, informó el regidor Ricardo Treviño, presidente de la Comisión de Economía.

“La parte norte ya ha disminuido el crecimiento de bares, está muy regulado, pero el centro es la zona con más temas de palapas y antros clandestinos que no tenían licencia ni operaban con regularidad”, dijo.

Treviño comentó que, a diferencia de los bares, las palapas deberán contar con un permiso de consumo y no con licencia de venta. “Todos tendrán permiso de alcoholes, ya sea de consumo o de venta. No van a ser licencias, es un permiso el de consumo”, aclaró.

El esquema, como se comentó hace unas semanas, forma parte del proceso de regularización previsto para 2026. Se establecerán de forma oficial los requisitos para operar, entre ellos el uso de suelo, la licencia de alcoholes y la autorización de Protección Civil. En declaraciones previas, el regidor había adelantado que este permiso tendría un costo estimado de 15 mil pesos anuales o mil 500 mensuales, únicamente para permitir el descorche, no la venta de bebidas.

Treviño añadió que el permiso de venta de alcohol tiene una vigencia de seis meses, por lo que algunos negocios no lo renuevan a tiempo. “Los dueños se confían en que cada año hay que estarlo renovando, y es un permiso que se vence más rápido. Primero se les notifica para que se regularicen, y si no cumplen en el tiempo establecido, viene la clausura”, afirmó.

El regidor agregó que los operativos de supervisión se realizan con apoyo de la Comisaría de Seguridad y la Policía Municipal, bajo la coordinación del comisionado Miguel Ángel Garza Félix. “Son los inspectores de Alcoholes quienes hacen la supervisión, pero quienes nos dan la fuerza y certeza son los elementos de la Policía”, dijo.

Finalmente, aseguró que el propósito no es sancionar, sino ordenar la operación de palapas y establecimientos que históricamente han trabajado sin control. “Se trata de invitar primero a regularizarse antes de clausurar. Queremos que todos estén en regla”, concluyó.

Temas


Clausura
Licencias

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

