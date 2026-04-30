Cerrarán tramo del LEA por rehabilitación de pavimento en Saltillo

El Gobierno de Saltillo informó que a partir de este viernes 1 de mayo se realizará el cierre parcial de un tramo del periférico Luis Echeverría Álvarez, debido a trabajos de rehabilitación del pavimento en la zona. Las labores se llevarán a cabo entre las calles Bolivia y Montevideo, a la altura de la colonia Latinoamericana, en ambos sentidos de la vialidad. Los trabajos iniciarán a las 8:00 de la mañana del viernes y se extenderán hasta el sábado 2 de mayo.

De acuerdo con la autoridad municipal, las obras se concentrarán en los carriles centrales, por lo que el tránsito vehicular será desviado hacia las laterales en ese mismo punto. Se prevé circulación lenta durante el periodo de intervención. En total, se recubrirán alrededor de 5 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica mediante la técnica conocida como “slurry”, utilizada para prolongar la vida útil del pavimento. Las acciones estarán a cargo de cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, como parte del programa de mantenimiento urbano. Se atenderán zonas con desgaste, hundimientos y daños derivados del uso constante y las condiciones climáticas.

El cierre será parcial y estará señalizado para orientar a los automovilistas. El Municipio exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y considerar tiempos adicionales en sus traslados.

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