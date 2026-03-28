Cerrones entre conductores dejan un auto volcado en un arroyo en Saltillo; responsable se da a la fuga

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Saltillo
/ 28 marzo 2026
    Cerrones entre conductores dejan un auto volcado en un arroyo en Saltillo; responsable se da a la fuga
    El vehículo terminó volcado dentro de un arroyo tras el impacto. MARTÍN ROJAS

El conductor resultó con lesiones leves y logró salir por su propio pie, mientras que el vehículo fue declarado en pérdida total

Un altercado entre conductores derivó en una aparatosa volcadura durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Venustiano Carranza, dejando como saldo un vehículo en pérdida total, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:45 horas, cuando el conductor de un Ford Fusion color gris circulaba con dirección de sur a norte y comenzó a protagonizar una discusión vial con el operador de otro sedán, intercambiando cerrones a lo largo del trayecto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-conductor-se-impacta-contra-poste-al-perder-el-control-en-saltillo-MO19718613
$!La unidad quedó con las llantas hacia arriba luego de derribar un muro de concreto.
La unidad quedó con las llantas hacia arriba luego de derribar un muro de concreto. MARTÍN ROJAS

Al llegar al cruce con la carretera a Los Valdez, el presunto responsable impactó el costado izquierdo del Fusion, provocando que el conductor perdiera el control del volante.

Tras el impacto, la unidad fue proyectada contra un muro de concreto, el cual derribó, para posteriormente caer hacia un arroyo, donde terminó volcada con los neumáticos hacia arriba.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor afectado logró salir por su propio pie, presentando únicamente lesiones menores.

$!El conductor logró salir por su propio pie pese a lo aparatoso del accidente.
El conductor logró salir por su propio pie pese a lo aparatoso del accidente. MARTÍN ROJAS

El presunto responsable del percance se dio a la fuga con rumbo hacia el municipio de Ramos Arizpe, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911; al arribar, tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente coordinaron las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

El percance fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable y que este pague los daños ocasionados.

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