Choca adolescente al pisar acelerador por confusión en Saltillo; copiloto resulta lesionada

La tarde de este jueves se reportó al número de emergencias 911 un accidente en el que participó un vehículo con varios jóvenes en el interior, estudiantes del Cecytec ubicado en Antonio Narro y Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo. En el accidente participó un vehículo Nissan Tiida sin placas de circulación, el cual estaba estacionado en lo alto de un pequeño barranco a la salida de la institución educativa.

El auto era propiedad de un joven, quien, según testigos, le prestó las llaves a una compañera, y varios amigos se subieron al auto para irse; sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos.

Sofía, de 16 años, prendió el auto y este comenzó a moverse, pero debido a una confusión, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y el vehículo brincó de reversa más de un metro y medio, cayendo a la vialidad de Antonio Narro.

El auto avanzó y pasó por encima del camellón central, finalmente deteniéndose al chocar contra una pared; en el camino salió del vehículo la copiloto, de nombre Scarlet ¨N¨, de 17 años, quien presentó varios golpes, por lo que se solicitó una ambulancia en el lugar. Al arribo del personal de la ambulancia de la Cruz Roja, se procedió a su atención y valoración. Tras esto, se determinó su traslado al hospital para evaluar las lesiones, mientras que familiares de los tres involucrados —propietario, conductora y lesionada— trataban de solucionar el asunto de la mejor manera posible.