Choca adolescente al pisar acelerador por confusión en Saltillo; copiloto resulta lesionada

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Choca adolescente al pisar acelerador por confusión en Saltillo; copiloto resulta lesionada
    El auto pasó por encima del camellón central antes de impactarse contra una pared, mientras la copiloto de 17 años salió proyectada y resultó lesionada. ULISES MARTÍNEZ

La menor de 16 años recibió el auto prestado por un compañero y, al intentar arrancarlo, un error al pisar el acelerador provocó que el vehículo descendiera desde un barranco

La tarde de este jueves se reportó al número de emergencias 911 un accidente en el que participó un vehículo con varios jóvenes en el interior, estudiantes del Cecytec ubicado en Antonio Narro y Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

En el accidente participó un vehículo Nissan Tiida sin placas de circulación, el cual estaba estacionado en lo alto de un pequeño barranco a la salida de la institución educativa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/retorno-imprudente-deja-un-motociclista-lesionado-en-ramos-arizpe-LM19628553
$!Familiares de los involucrados intentan coordinar soluciones tras el accidente ocurrido frente al Cecytec de Antonio Narro y Luis Echeverría Álvarez.
Familiares de los involucrados intentan coordinar soluciones tras el accidente ocurrido frente al Cecytec de Antonio Narro y Luis Echeverría Álvarez. ULISES MARTÍNEZ

El auto era propiedad de un joven, quien, según testigos, le prestó las llaves a una compañera, y varios amigos se subieron al auto para irse; sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos.

$!Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender y trasladar a la joven lesionada al hospital para valoración médica.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender y trasladar a la joven lesionada al hospital para valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Sofía, de 16 años, prendió el auto y este comenzó a moverse, pero debido a una confusión, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y el vehículo brincó de reversa más de un metro y medio, cayendo a la vialidad de Antonio Narro.

$!Testigos relataron que un momento de confusión provocó que Sofía pisara el acelerador en lugar del freno, desencadenando el incidente.
Testigos relataron que un momento de confusión provocó que Sofía pisara el acelerador en lugar del freno, desencadenando el incidente. ULISES MARTÍNEZ

El auto avanzó y pasó por encima del camellón central, finalmente deteniéndose al chocar contra una pared; en el camino salió del vehículo la copiloto, de nombre Scarlet ¨N¨, de 17 años, quien presentó varios golpes, por lo que se solicitó una ambulancia en el lugar.

Al arribo del personal de la ambulancia de la Cruz Roja, se procedió a su atención y valoración. Tras esto, se determinó su traslado al hospital para evaluar las lesiones, mientras que familiares de los tres involucrados —propietario, conductora y lesionada— trataban de solucionar el asunto de la mejor manera posible.

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