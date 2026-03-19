Retorno imprudente deja un motociclista lesionado en Ramos Arizpe
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El joven resultó con una probable fractura tras chocar contra un tractocamión en el bulevar Isidro López, a la altura de la empresa Ryder
Un accidente vial entre un tractocamión y una motocicleta se registró sobre el bulevar Isidro López, a la altura de la empresa Ryder, en dirección de sur a norte en Ramos Arizpe.
De acuerdo con el reporte, el operador del tractocamión intentó retornar sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que le cortara la circulación a la motocicleta.
La unidad ligera era conducida por un joven de 21 años, quien resultó lesionado tras el impacto y quedó tendido en el lugar, por lo que se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia.
El afectado fue identificado como Leonardo Daniel ¨N¨, de 21 años, con domicilio en la colonia Las Margaritas.
Paramédicos lo valoraron en el sitio y detectaron una posible fractura en la rótula derecha, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su atención médica.