Retorno imprudente deja un motociclista lesionado en Ramos Arizpe

Un accidente vial entre un tractocamión y una motocicleta se registró sobre el bulevar Isidro López, a la altura de la empresa Ryder, en dirección de sur a norte en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el operador del tractocamión intentó retornar sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que le cortara la circulación a la motocicleta.