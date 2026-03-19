Retorno imprudente deja un motociclista lesionado en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Retorno imprudente deja un motociclista lesionado en Ramos Arizpe
    Tras el choque, el joven quedó tendido sobre la vialidad, lo que movilizó a cuerpos de emergencia. CORTESÍA

El joven resultó con una probable fractura tras chocar contra un tractocamión en el bulevar Isidro López, a la altura de la empresa Ryder

Un accidente vial entre un tractocamión y una motocicleta se registró sobre el bulevar Isidro López, a la altura de la empresa Ryder, en dirección de sur a norte en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el operador del tractocamión intentó retornar sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que le cortara la circulación a la motocicleta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-cierran-el-paso-choca-y-se-estrella-contra-poste-en-saltillo-LM19628535
$!Paramédicos brindaron atención en el lugar y detectaron una posible fractura en la rótula derecha del afectado.
Paramédicos brindaron atención en el lugar y detectaron una posible fractura en la rótula derecha del afectado. CORTESÍA

La unidad ligera era conducida por un joven de 21 años, quien resultó lesionado tras el impacto y quedó tendido en el lugar, por lo que se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia.

El afectado fue identificado como Leonardo Daniel ¨N¨, de 21 años, con domicilio en la colonia Las Margaritas.

$!El lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica tras el accidente.
El lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica tras el accidente. CORTESÍA

Paramédicos lo valoraron en el sitio y detectaron una posible fractura en la rótula derecha, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su atención médica.

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