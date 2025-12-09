Choca auto al ignorar el alto y lo sube al camellón, en Saltillo

Un automovilista provocó un accidente en la colonia Virreyes al no respetar un alto obligatorio, lo que ocasionó daños materiales la mañana de este martes, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas; como presunto responsable fue señalado el conductor de un Suzuki Swift, quien circulaba hacia Isidro López Zertuche por la avenida Luxemburgo.

