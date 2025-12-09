Choca auto al ignorar el alto y lo sube al camellón, en Saltillo

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Choca auto al ignorar el alto y lo sube al camellón, en Saltillo
    Elementos de Tránsito acudieron al lugar y realizaron el procedimiento para determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

No se reportaron personas lesionadas durante el accidente en la colonia Virreyes, a pesar de la fuerza del impacto

Un automovilista provocó un accidente en la colonia Virreyes al no respetar un alto obligatorio, lo que ocasionó daños materiales la mañana de este martes, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas; como presunto responsable fue señalado el conductor de un Suzuki Swift, quien circulaba hacia Isidro López Zertuche por la avenida Luxemburgo.

$!El Suzuki Swift fue señalado como responsable del accidente en la avenida Luxemburgo tras no respetar el alto obligatorio.
El Suzuki Swift fue señalado como responsable del accidente en la avenida Luxemburgo tras no respetar el alto obligatorio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce, el conductor no respetó el alto correspondiente y le quitó el derecho de paso a un Nissan Versa que avanzaba con dirección a Egipto, lo que provocó el impacto entre ambos vehículos.

$!El Nissan Versa, que tenía el derecho de paso, terminó subiendo al camellón central luego del impacto con el Suzuki Swift.
El Nissan Versa, que tenía el derecho de paso, terminó subiendo al camellón central luego del impacto con el Suzuki Swift. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras la colisión, el automóvil afectado subió al camellón central; afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y proceder con el deslinde de responsabilidades entre los involucrados.

