Choca auto al ignorar el alto y lo sube al camellón, en Saltillo
No se reportaron personas lesionadas durante el accidente en la colonia Virreyes, a pesar de la fuerza del impacto
Un automovilista provocó un accidente en la colonia Virreyes al no respetar un alto obligatorio, lo que ocasionó daños materiales la mañana de este martes, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas; como presunto responsable fue señalado el conductor de un Suzuki Swift, quien circulaba hacia Isidro López Zertuche por la avenida Luxemburgo.
Al llegar al cruce, el conductor no respetó el alto correspondiente y le quitó el derecho de paso a un Nissan Versa que avanzaba con dirección a Egipto, lo que provocó el impacto entre ambos vehículos.
Tras la colisión, el automóvil afectado subió al camellón central; afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.
Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y proceder con el deslinde de responsabilidades entre los involucrados.