POLITICÓN: Protagoniza Tony Flores nuevo pleito, ahora por la clausura de una obra sin permisos

I. UNA COLADERA

Una escena “llamativa”, por decir lo menos, ha sido presenciada por no pocos viajantes en estos días, en los cruces internacionales entre México y Estados Unidos: automovilistas evadiendo la revisión de sus vehículos en las aduanas fronterizas pese a que estas son custodiadas por militares. ¿Por qué ocurre eso? De acuerdo con lo que nos dicen quienes han atestiguado estos episodios, porque los elementos castrenses alegan que, si utilizan la fuerza para cumplir su deber -lo que está permitido- les toman video y luego “les va peor”. ¿Pues qué órdenes reciben de Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas?

II. CAMBIO... PARA MAL

Lo de menos, desde luego, es que alguien burle el pago de impuestos por alguna mercancía legal que traiga y rebase los 500 dólares de franquicia a los que se tiene derecho por la temporada decembrina. Pero, ¿cómo saber que quien se opone a la revisión de su unidad no transporta artículos ilegales, como armas, por ejemplo? Quienes conocen bien la frontera nos dicen que escenas como la descrita no ocurrían en el pasado. Los tiempos cambian... no necesariamente para mejor.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Entre buñuelos y canastas navideñas, arranca en Coahuila el proselitismo adelantado

III. EXTRAÑO

Si usted acude a un laboratorio de análisis clínicos para realizarse algún estudio, lo normal es que le soliciten algunos datos personales y la orden médica para el procedimiento. Se trata de procedimientos ordinarios cuya práctica vigila la Secretaría de Salud, de Eliud Aguirre Vázquez. Lo que ya no suena tan estándar es lo que, nos aseguran, se hace en los establecimientos de la empresa denominada “Salud Digna”, donde además de los datos “normales” se capturan datos biométricos de los solicitantes del servicio, específicamente las huellas dactilares. ¿Cuál es la razón por la cual se requiere esta información para hacerse un examen de sangre, por ejemplo?

IV. MISTERIO

Quienes han acudido a dicha empresa, y cuestionado sobre el particular a quienes les atienden, dicen haber recibido por respuesta un lacónico: “es para protección de sus datos personales”. La lógica elemental no alcanza para comprender, pues si de proteger datos se trata, lo mejor sería no capturarlos y almacenarlos en una base de datos. ¿O será que el asunto tiene otros propósitos que no alcanzamos a visualizar?

V. DELINCUENCIA SIN DESCANSO

Algunos empresarios nos cuentan que fueron víctimas de robos en distintos puntos de la carretera a Monterrey, en el tramo que atraviesa Ramos Arizpe. El problema no es solo el delito, sino la pasmosa tranquilidad con la que operan los ladrones, como si supieran que no serán atrapados. Aunque Coahuila presume estabilidad en seguridad, estos focos rojos deberían prender alertas. Mientras se celebra la baja de eventos violentos, se descuidan delitos cotidianos que también afectan la economía. Alerta para el alcalde Tomás Gutiérrez: cuidar la zona industrial implica más que vigilar parques... porque la delincuencia no anda de vacaciones.

VI. PERCEPCIÓN DAÑADA

La seguridad no puede dividirse en “grande” o “chica”. Todo delito cuenta. Lo que está ocurriendo en Ramos Arizpe debe ser atendido tanto por el alcalde como por el secretario estatal de seguridad Hugo Gutiérrez. Porque el municipio no comienza ni termina en la zona industrial: también forman parte del mismo las rutas de entrada y salida. Que no se les olvide que la percepción también pesa... y los empresarios toman nota.

VII. DOBLE CAMISETA

El diputado local petista, Tony Flores, pegó el grito en redes porque le clausuraron una plaza comercial que construye en Sabinas. Acusó al alcalde Chano Díaz- y hasta al subsecretario de gobierno -el priista Francisco Tobías- de, según él, seguir consignas políticas. Pero resulta que la obra no tenía los permisos correspondientes y ya había sido notificado. Chano respondió que no hay trato especial para nadie y que cuando cumpla los requisitos le darán el permiso. Tony se indigna, pero lo suyo parece ser el doble discurso -o la doble moral. Se pone la camiseta de la 4T... y la cachucha de empresario. Activismo con fines privados de negocio.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Se repite la amarga Navidad para extrabajadores de AHMSA; la promesa de la Presidenta no llega a Monclova

VIII. CLAUSURA 4T

“Eso no es la 4T, tú no la representas”, le soltó el alcalde Chano Díaz al morenista Tony Flores. Pero tal vez se equivoque: hay quien dice que sí la representa... porque en la 4T también caben las viejas mañas. Tony insiste en pelear por lo “justo”, pero su activismo se paree más a un interés personal que a causas sociales. No es la primera vez que mezcla la “protesta social” y el interés privado. Lo que pide no es justicia: son privilegios. Y si no los tiene, que no se disfrace de perseguido político.

IX. VOY DE FRENTE...

Ayer le comentábamos en este espacio cómo las fiestas de fin de año constituyen, para nuestros “políticos profesionales”, un pretexto más para promocionarse. Es el caso de la aún diputada local Edna Dávalos quien ha levantado polvo con su, ahora sí, abierto “destape” a la alcaldía de Ramos Arizpe. Nos comentan que en el industrioso municipio no entienden por qué tanta prisa de la legisladora, si el calendario electoral está muy claro: primero las elecciones de 2026 y luego las de 2027. ¿O será que ella cree en aquello de “madrugar” para conseguir el favor divino? También puede ser, dicen los peor pensados, que se trate del clásico “yo estaré en la boleta”... ¿será?