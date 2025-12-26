Cierra EU sus fronteras al tráfico de autos chuecos

Las aduanas de Estados Unidos impondrán, a partir de enero de 2026, nuevas condiciones a turistas y viajeros que crucen del vecino país a México en automotores.

Uno de los requisitos es que los vehículos que lleguen de territorio texano a Coahuila estén vigentes en el pago de derechos y que sean conducidos por estadounidenses o residentes.

Según un comunicado oficial, los aduanales exigirán también que el auto, camioneta, “traila” o motocicleta cuente con la carta de compra-venta y pago de derechos.

TE PUEDE INTERESAR: Votarán coahuilenses en 2026 en urna electrónica

Conocedores del tema afirman que la intención del gobierno de EU es evitar que los vehículos que crucen a México no tengan reporte de robo ni sean llevados con fines de venta en el país.

Los automotores que incumplan con estas disposiciones permanecerán en territorio gringo, hasta en tanto regularicen su situación.

A partir de enero, mexicanos con visa de turista y permiso para acudir a subastas de autos ya no los podrán cruzar al país, pues solo estará permitido para estadunidenses o residentes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Acusa Ricardo Mejía opacidad estatal, pero calla corrupción de Tania Flores

Diversas páginas de noticias en Ciudad Acuña y en Piedras Negras informaron que esta medida afectará a los loteros locales y vendedores de autos fronterizos en la zona norte del estado.

En Coahuila se han regularizado del 2021 al 2024 170 mil vehículos de procedencia extranjera y se encuentran pendientes más de 90 mil, según cifras oficiales.

UNIDAD Y TRABAJO

Con un llamado a cerrar filas en torno al liderazgo y al trabajo del gobernador Manolo Jiménez, cierra el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, este 2025.

El edil capitalino sabe de liderazgos, pues este año la encuesta de México Elige lo ubicó como el alcalde mejor posicionado del país, con un 70.2 % de aceptación ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Cártel oficial maneja fiscalía en Monclova

El presidente municipal de Saltillo asumirá en enero próximo la presidencia de alcaldes de ciudades capitales de México.

Javier Díaz, junto a Federico Fernández, Luz Elena Morales, Gabriel Elizondo y Diego Rodríguez, mantienen una estrecha coordinación laboral y política con Jiménez Salinas.

Díaz González reiteró que el 2026 será un año de grandes retos y dijo es necesario mantenerse unidos y con el objetivo de cumplir los proyectos trazados con el mandatario estatal.

VERO A TERRITORIO

La diputada federal del PRI, Verónica Martínez, intensificará en el 2026 su presencia en Torreón, con miras a fortalecer al PRI lagunero en las elecciones a diputados locales.

La región lagunera, advierten al interior del partido oficial, es la que mayores problemas electorales puede generar para evitarles obtener el carro completo.

TE PUEDE INTERESAR: Facturas incriminan al diputado Tony Flores en red de corrupción en Múzquiz

Morena tiene buena presencia en algunos distritos y Verónica ya los tiene identificados, por lo que debe reforzar el activismo en favor de los aspirantes a legisladores locales.

La instrucción del dirigente estatal, Carlos Robles Lostanau, es evitar excesos de confianza y trabajar en territorio para evitar sorpresas.

EL DIPUTADO FEROZ

El diputado plurinominal local del PT, Tony Flores, montó ayer en cólera contra el alcalde de Sabinas, Chano Díaz, por clausurar una obra, ante la falta de los permisos municipales.

Flores Guerra se presentó en el lugar de la construcción y se llevó a los trabajadores y sus familias hasta la presidencia municipal para protestar por el cierre de la obra de la plaza comercial.

El legislador acusó a Díaz Iribarren de sumarse a la persecución política del gobierno estatal y le pidió aceptar el trámite de renovación de permisos locales para continuar con los trabajos.

Tras aceptar que tiene vencidos los permisos y que no los renovó, el empresario carbonero aprovechó la transmisión para retar de nuevo al subsecretario Francisco Tobías.

“Aquí estoy, Tobías, estoy en Sabinas; ¡aquí te espero!”, espetó el diputado, como buscando con quién desquitar su frustración, rabia e impotencia.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el exalcalde de Frontera, Lencho Siller, ofreció un buen dinero a la reportera Mayra Cisneros para que retire la denuncia por amenazas en su contra?