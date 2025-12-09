Vuelca acelerado tras ponchada de llanta en libramiento OFT
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor resultó ileso tras el accidente y recibió atención inmediata de los paramédicos locales
Sobre su toldo y en medio del camellón terminó un automovilista que circulaba a exceso de velocidad y perdió el control al poncharse una llanta la mañana de este martes en el libramiento Oscar Flores Tapia, a 300 metros antes de la carretera Saltillo–Monterrey.
Se trata de Orfanel ¨N¨, de 39 años, quien conducía un vehículo Nissan Versa, sobre el libramiento de Arteaga a Ramos Arizpe.
TE PUEDE INTERESAR: Vuelca camión de desazolve y provoca derrame de aceite en Ramos Arizpe
De acuerdo con la huella de frenado, el conductor del vehículo, propiedad de la empresa de seguridad privada GMR, circulaba a exceso de velocidad y perdió el control cuando se reventó el neumático trasero derecho.
El auto salió del carril central hacia el carril izquierdo y pasó por encima de la cuneta del camellón central, la cual actuó como rampa, provocando que el vehículo girara y quedara con los neumáticos hacia arriba.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron al conductor, quien afortunadamente no presentó lesiones.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente, y posteriormente personal de la Policía del Estado se hizo cargo del siniestro, solicitando la grúa y coordinando con la aseguradora para cubrir los daños ocasionados.