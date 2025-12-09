Vuelca acelerado tras ponchada de llanta en libramiento OFT

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Vuelca acelerado tras ponchada de llanta en libramiento OFT
    La cuneta central del libramiento actuó como rampa, provocando que el auto diera un giro completo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor resultó ileso tras el accidente y recibió atención inmediata de los paramédicos locales

Sobre su toldo y en medio del camellón terminó un automovilista que circulaba a exceso de velocidad y perdió el control al poncharse una llanta la mañana de este martes en el libramiento Oscar Flores Tapia, a 300 metros antes de la carretera Saltillo–Monterrey.

Se trata de Orfanel ¨N¨, de 39 años, quien conducía un vehículo Nissan Versa, sobre el libramiento de Arteaga a Ramos Arizpe.

$!El vehículo Nissan Versa terminó volcado sobre el camellón central tras perder el control por una llanta ponchada.
El vehículo Nissan Versa terminó volcado sobre el camellón central tras perder el control por una llanta ponchada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con la huella de frenado, el conductor del vehículo, propiedad de la empresa de seguridad privada GMR, circulaba a exceso de velocidad y perdió el control cuando se reventó el neumático trasero derecho.

El auto salió del carril central hacia el carril izquierdo y pasó por encima de la cuneta del camellón central, la cual actuó como rampa, provocando que el vehículo girara y quedara con los neumáticos hacia arriba.

$!Elementos de la Policía Municipal y del Estado se encargaron de asegurar la zona y coordinar la grúa.
Elementos de la Policía Municipal y del Estado se encargaron de asegurar la zona y coordinar la grúa. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron al conductor, quien afortunadamente no presentó lesiones.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente, y posteriormente personal de la Policía del Estado se hizo cargo del siniestro, solicitando la grúa y coordinando con la aseguradora para cubrir los daños ocasionados.

