Vuelca acelerado tras ponchada de llanta en libramiento OFT

Sobre su toldo y en medio del camellón terminó un automovilista que circulaba a exceso de velocidad y perdió el control al poncharse una llanta la mañana de este martes en el libramiento Oscar Flores Tapia, a 300 metros antes de la carretera Saltillo–Monterrey.

Se trata de Orfanel ¨N¨, de 39 años, quien conducía un vehículo Nissan Versa, sobre el libramiento de Arteaga a Ramos Arizpe.

