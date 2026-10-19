Choca automovilista contra motocicleta y escapa tras dejar dos lesionados en Saltillo

Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas luego de ser impactadas por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, en el fraccionamiento Villas de la Angostura, en Saltillo. Los afectados fueron identificados como María del Socorro ¨N¨, de 48 años, y Juan Carlos ¨N¨, de 44, quienes recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja tras el accidente.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:15 horas en el cruce de las calles Villas de San Patricio y Parras, donde la motocicleta en la que se desplazaban fue impactada por un vehículo.

Tras el reporte del percance, personal de la Cruz Roja acudió al sitio para valorar a los dos ocupantes y brindarles atención médica por las lesiones que presentaban. Al lugar también arribaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido. De acuerdo con la información disponible, el conductor señalado como responsable abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que no fue posible localizarlo en ese momento.