Ignora señalamiento de alto y causa accidente en Saltillo; detienen a ambos conductores
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El percance ocurrió alrededor de las 23:45 horas en el cruce de la calle 27 de Septiembre; las autoridades señalaron que ambos involucrados presuntamente conducían bajo los influjos del alcohol
Una conductora de un vehículo Chevrolet ocasionó un percance vial luego de ignorar un señalamiento de alto y quitarle el derecho de paso al conductor de un automóvil MG, en la colonia Provivienda, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas, cuando la mujer transitaba a bordo de un Sonic LTZ sobre la calle 27 de Septiembre, en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con el Paseo de la Reforma, hizo caso omiso del señalamiento de alto, por lo que se atravesó al paso del conductor de un automóvil MG, provocando el impacto.
Tras el choque, la unidad afectada terminó con la parte delantera severamente dañada, mientras que el vehículo señalado como responsable presentó daños en el costado delantero derecho. Ambos automóviles quedaron detenidos en medio de la vialidad.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, a fin de prevenir otro accidente.
El vehículo señalado como responsable fue remolcado hacia un costado, mientras que el MG fue retirado del sitio por sus propios medios. Las autoridades detuvieron a ambos conductores, debido a que presuntamente se encontraban bajo los influjos del alcohol.
Finalmente, familiares de ambas partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, por lo que las autoridades se retiraron del lugar después de elaborar las multas correspondientes.