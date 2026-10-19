Ignora señalamiento de alto y causa accidente en Saltillo; detienen a ambos conductores

Una conductora de un vehículo Chevrolet ocasionó un percance vial luego de ignorar un señalamiento de alto y quitarle el derecho de paso al conductor de un automóvil MG, en la colonia Provivienda, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas, cuando la mujer transitaba a bordo de un Sonic LTZ sobre la calle 27 de Septiembre, en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con el Paseo de la Reforma, hizo caso omiso del señalamiento de alto, por lo que se atravesó al paso del conductor de un automóvil MG, provocando el impacto.

Tras el choque, la unidad afectada terminó con la parte delantera severamente dañada, mientras que el vehículo señalado como responsable presentó daños en el costado delantero derecho. Ambos automóviles quedaron detenidos en medio de la vialidad.