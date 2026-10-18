Crimen de Estado: Las obras de AMLO por encima de la salud de los mexicanos

Desatender la salud para seguir financiando las fracasadas obras icónicas de López Obrador representa minimizar la importancia del derecho a la salud y a la vida de los mexicanos. Los 18 mil millones de pesos presupuestados para subvencionar al Tren Maya, más los 25 mil para el Corredor Interoceánico, juntos representan 43 mil millones sólo para un año, o sea, para aplicar en el 2027. Además, se autorizaron 882 millones para financiar durante un año a Mexicana de Aviación y 2 mil millones más para cubrir el déficit operativo del Grupo Mundo Maya, que es la institución que administra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que controla no sólo los ferrocarriles antes mencionados, sino también los siete hoteles, los cuatro parques recreativos, dos museos, la aerolínea y los aeropuertos.

Este presupuesto, si fuese dirigido al sector salud, ayudaría a solventar las graves carencias en los hospitales del IMSS, a fin de tener disponibles los insumos quirúrgicos y más medicinas. Por una parte, hay grandes deficiencias presupuestales y, por otra, dispendio en el mantenimiento de obras suntuarias, que fueron creadas sin haber sido sometidas previamente a estudios de factibilidad para medir la posible rentabilidad o su capacidad para ser autosuficientes. Priorizar el mantenimiento de las obras suntuarias –creadas por capricho presidencial– por encima de la salud de los mexicanos representa una irresponsabilidad equiparable a crimen de Estado, que está costando vidas humanas. El movimiento que se está gestando desde las bases del personal médico del IMSS para reivindicar mejoras salariales está poniendo al descubierto las graves deficiencias que tiene todo este sector, donde hay clínicas que carecen de lo básico. Atrás quedaron las perogrulladas del presidente López Obrador cuando comparaba a nuestro sistema de salud con el de Dinamarca y hoy toca a la presidenta Claudia Sheinbaum resolver los grandes pendientes heredados. El gran respaldo popular que tienen los médicos que han salido a las calles a manifestar su inconformidad –y a evidenciar las carencias del sector salud– puede convertirse en un detonador político, por la legitimidad de sus demandas y la simpatía que ellos despiertan en la población.

REPRESIÓN DENTRO DEL PODER JUDICIAL La jueza federal en retiro, Martha Magaña López, ha sido sometida a un proceso de responsabilidad administrativa por el Tribunal de Disciplina Judicial, por haber concedido en agosto de 2024 una suspensión provisional para frenar la reforma judicial. La amenazaron con una denuncia penal y un juicio político. Este es el tamaño de la represión contra una jueza que se atrevió a cuestionar la validez de una reforma “a modo” realizada por el Congreso, siguiendo las instrucciones dictadas desde Palacio Nacional, que exigió que no se le moviera “ni una coma”. Ella simplemente hizo uso de las atribuciones inherentes a su cargo y, sin embargo, hoy es enjuiciada. La justicia hoy está siendo utilizada por este gobierno como instrumento de poder. ¿A usted qué le parece? @homsricardo