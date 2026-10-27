Choca contra auto y abandona su camioneta, en Saltillo

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    Choca contra auto y abandona su camioneta, en Saltillo
    El responsable huyó del lugar para evitar ser detenido.
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    Choca contra auto y abandona su camioneta, en Saltillo

No hubo heridos, pero sí cuantiosos daños materiales en ambos vehículos

Cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil compacto sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la colonia Buenos Aires, en Saltillo.

De acuerdo con información de Tránsito Municipal, la camioneta Chevrolet Tornado, de color rojo, fue señalada como la probable responsable del accidente.

La pick up circulaba por el periférico de oriente a poniente y, al llegar al cruce con la calle Santiago del Estero, su conductor intentó retornar hacia los carriles del sentido contrario.

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Sin embargo, durante la maniobra, la camioneta impactó el costado izquierdo de un Chevrolet Spark, de color gris, lo que provocó que el automóvil diera un giro y terminara con daños considerables, orientado en sentido contrario al que circulaba.

Por fortuna, el conductor del vehículo compacto no resultó lesionado. No obstante, el presunto responsable aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Para evitar ser detenido, el conductor de la camioneta se retiró del lugar y dejó abandonada la unidad, que presentaba daños en la parte frontal.

Finalmente, las autoridades aseguraron los vehículos involucrados y los pusieron a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades.

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