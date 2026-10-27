Choca contra auto y abandona su camioneta, en Saltillo

Cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil compacto sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la colonia Buenos Aires, en Saltillo.

De acuerdo con información de Tránsito Municipal, la camioneta Chevrolet Tornado, de color rojo, fue señalada como la probable responsable del accidente.

La pick up circulaba por el periférico de oriente a poniente y, al llegar al cruce con la calle Santiago del Estero, su conductor intentó retornar hacia los carriles del sentido contrario.