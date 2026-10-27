Abren diálogo estudiantes del TecNM Saltillo; mantienen bloqueo en Carranza

En una primera reunión de acercamiento que terminó cerca de las 14:00 horas, estudiantes del TecNM Campus Saltillo, acordaron recopilar las necesidades de cada carrera y actualizar su pliego petitorio, tras reunirse con la dirección del plantel y representantes del Gobierno municipal. Al concluir el encuentro no había plazos para cumplir las demandas ni una hora definida para liberar el bulevar Venustiano Carranza. Padme Rangel, alumna de séptimo semestre de Ingeniería Industrial e integrante del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, explicó que los representantes de los capítulos estudiantiles ayudarán a registrar los reportes y organizar las solicitudes.

“Lo que vamos a hacer es separar tal cual por carrera, por necesidades, y las vamos a apuntar. Y ya vamos a volver a agregar puntos al pliego petitorio”, señaló. La estudiante indicó que buscan dar seguimiento al documento presentado hace tres años. Reconoció que algunos de los puntos más destacados ya fueron atendidos, mientras otros siguen inconclusos, como el mantenimiento del campus. Aclaró que primero deben integrar todas las necesidades para después acordar una ruta de trabajo con las autoridades. NIEGAN VIAJE A JAPÓN Y SE DESLINDAN DEL CESA Respecto al bloqueo, Rangel sostuvo que la reapertura de la vialidad dependerá de quienes permanecen sobre Venustiano Carranza. Aunque consideró que podría resolverse pronto, reconoció que todavía no contaban con información para confirmar una hora.

La alumna también rechazó la versión de un viaje institucional a Japón, cuya transparencia reclamaron otros manifestantes. Según Rangel, los intercambios corresponden a Corea y China, y reciben financiamiento del Tecnológico Nacional de México. Asimismo, aclaró que no pertenece al CESA (Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos) y que se incorporó a petición de compañeros por su participación en el movimiento anterior. Atribuyó la movilización independiente a que algunos estudiantes no sintieron confianza para acercarse al comité. Ana Sofía Ortiz Flores, presidenta electa de CESA para el periodo 2025-2027, declinó hacer declaraciones hasta que los estudiantes inconformes terminen de formular su pliego petitorio.

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