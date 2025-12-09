Choca contra base y es abandonado en el centro de Saltillo; tiene reporte de robo en Tamaulipas

Un vehículo con reporte de robo fue localizado en el centro de Saltillo, luego de que chocara contra la base de un estacionamiento. El incidente generó la movilización de autoridades municipales, ya que el automóvil quedó detenido sobre la banqueta tras el impacto.

Al momento de la llegada de los oficiales de Tránsito Municipal, la unidad se encontraba abandonada, pues no había ninguna persona en su interior. De acuerdo con los primeros indicios, quienes lo tripulaban optaron por retirarse del sitio antes de la llegada de las autoridades, dejando el automóvil en el lugar del choque.

