Choca contra base y es abandonado en el centro de Saltillo; tiene reporte de robo en Tamaulipas

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Choca contra base y es abandonado en el centro de Saltillo; tiene reporte de robo en Tamaulipas
    El Nissan Sentra quedó sobre la banqueta tras impactar la base del estacionamiento. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El conductor perdió el control al intentar dar vuelta en el cruce de Allende y Presidente Cárdenas, subió la banqueta y terminó impactando un estacionamiento

Un vehículo con reporte de robo fue localizado en el centro de Saltillo, luego de que chocara contra la base de un estacionamiento. El incidente generó la movilización de autoridades municipales, ya que el automóvil quedó detenido sobre la banqueta tras el impacto.

Al momento de la llegada de los oficiales de Tránsito Municipal, la unidad se encontraba abandonada, pues no había ninguna persona en su interior. De acuerdo con los primeros indicios, quienes lo tripulaban optaron por retirarse del sitio antes de la llegada de las autoridades, dejando el automóvil en el lugar del choque.

TE PUEDE INTERESAR: Muere trailero tras accidente en la Saltillo–Zacatecas; tres quedan gravemente heridos

$!La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón municipal para su resguardo.
La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón municipal para su resguardo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La unidad corresponde a un Nissan Sentra color blanco, el cual fue asegurado y posteriormente trasladado a un corralón municipal como parte del procedimiento ordinario. Una vez verificados los datos del vehículo, se confirmó que cuenta con reporte de robo en el municipio de Nuevo Laredo, por lo que su custodia quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

$!El automóvil, con reporte de robo en Nuevo Laredo, quedó bajo custodia de la FGE.
El automóvil, con reporte de robo en Nuevo Laredo, quedó bajo custodia de la FGE. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De acuerdo con la versión proporcionada por las autoridades en el lugar del percance, el vehículo circulaba hacia el sur por la calle Ignacio Allende y, al llegar al cruce con Presidente Cárdenas, el conductor no logró realizar la maniobra de vuelta. Esta pérdida de control provocó que el automóvil subiera a la banqueta y terminara impactando contra la base perimetral de un estacionamiento privado que conecta con las oficinas de un consorcio empresarial.

Tras el choque, el o los ocupantes abandonaron la unidad para evitar problemas con las autoridades, dejando únicamente los daños materiales en el sitio. El vehículo permanecerá bajo resguardo hasta que sea trasladado nuevamente a su municipio de origen, donde podrá ser entregado a su propietario, siempre y cuando cubra los costos correspondientes al corralón.

Temas


accidentes viales
Choques
Robos

Localizaciones


Saltillo

