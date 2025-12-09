Muere trailero tras accidente en la Saltillo–Zacatecas; tres quedan gravemente heridos
El choque se originó cuando una camioneta se incorporó sin alto a la carretera, lo que desencadenó una cadena de impactos entre tres unidades de carga
Un operador del transporte de carga perdió la vida y tres personas más resultaron heridas de gravedad en un accidente múltiple que se registró la tarde-noche de este lunes sobre la carretera federal a Zacatecas. La magnitud del hecho obligó a la activación inmediata de los cuerpos de emergencia, ya que desde los primeros reportes se informó de vehículos de gran tamaño involucrados y de personas atrapadas entre los restos de las unidades.
El llamado movilizó a personal de Bomberos de la estación Derramadero, quienes acudieron hasta el punto del percance para coordinar las labores de auxilio y verificar la situación de los ocupantes de los vehículos. Al arribar, confirmaron el fallecimiento del operador de un tráiler de doble remolque perteneciente a la compañía 2 Factor, el cual se desplazaba hacia el sur por la carretera 54, en el tramo que conecta Saltillo con Concepción del Oro. La unidad presentó daños severos, lo que dificultó las maniobras para revisar el interior.
De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, como probable responsable fue señalada una camioneta Ford Lobo que circulaba por el camino ramal hacia Gómez Farías. Según los testimonios obtenidos por las autoridades en el lugar, el conductor no realizó el alto correspondiente y, sin tomar la debida precaución, se incorporó hacia la carretera con destino al sur. Esta maniobra inesperada provocó que el tráiler intentara evitar el impacto, aunque no logró esquivar por completo la camioneta.
El tráiler alcanzó a golpear el costado derecho de la caja de la camioneta, lo que provocó que la unidad particular saliera del camino. Tras este primer choque, el tractocamión de doble remolque perdió estabilidad y terminó invadiendo el carril contrario, donde impactó contra otro tráiler. En este segundo choque, la unidad golpeada —un tractocamión de un solo remolque que transportaba cerveza y que se dirigía hacia Saltillo— sufrió daños importantes, quedando ambas unidades prácticamente destruidas sobre la vía.
El fuerte choque entre los dos tractocamiones ocasionó que la carretera quedara completamente bloqueada en ambos sentidos, generando un cierre total del tramo por aproximadamente dos horas. Durante ese tiempo, las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona mientras elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encargaban de tomar conocimiento del accidente, realizar las mediciones correspondientes y establecer la mecánica preliminar de los hechos.
Hasta el cierre de esta edición, no se había logrado identificar al operador fallecido ni a las tres personas sobrevivientes del accidente. Todos ellos fueron valorados en el lugar por paramédicos de Bomberos y posteriormente trasladados al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica, debido a la gravedad de las lesiones registradas en el sitio del percance.