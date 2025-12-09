Muere trailero tras accidente en la Saltillo–Zacatecas; tres quedan gravemente heridos

Un operador del transporte de carga perdió la vida y tres personas más resultaron heridas de gravedad en un accidente múltiple que se registró la tarde-noche de este lunes sobre la carretera federal a Zacatecas. La magnitud del hecho obligó a la activación inmediata de los cuerpos de emergencia, ya que desde los primeros reportes se informó de vehículos de gran tamaño involucrados y de personas atrapadas entre los restos de las unidades.

El llamado movilizó a personal de Bomberos de la estación Derramadero, quienes acudieron hasta el punto del percance para coordinar las labores de auxilio y verificar la situación de los ocupantes de los vehículos. Al arribar, confirmaron el fallecimiento del operador de un tráiler de doble remolque perteneciente a la compañía 2 Factor, el cual se desplazaba hacia el sur por la carretera 54, en el tramo que conecta Saltillo con Concepción del Oro. La unidad presentó daños severos, lo que dificultó las maniobras para revisar el interior.

