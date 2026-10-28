Choca contra camioneta y sale proyectada hacia el camellón en Saltillo

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja para valorar a los ocupantes de los vehículos participantes: un Nissan March y una camioneta Dodge RAM.

Una mujer resultó con golpes en distintas partes del cuerpo tras verse involucrada en un accidente automovilístico registrado sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, frente a la colonia Las Torres, en Saltillo .

La conductora del primer automóvil fue trasladada de urgencia a un hospital particular, donde se reportó estable.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba por el bulevar Nazario S. Ortiz Garza en dirección al poniente cuando, presuntamente, intentó incorporarse al bulevar Las Torres sin tomar las debidas precauciones.

Sin embargo, no se percató de que se aproximaba una camioneta Dodge RAM color gris, que terminó impactando al Nissan March y lo proyectó fuera del camino, hasta subir al camellón central.

Durante el percance, el automóvil derribó un señalamiento vial y ambos vehículos terminaron con daños materiales de consideración.