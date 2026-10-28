Choca contra camioneta y sale proyectada hacia el camellón en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Choca contra camioneta y sale proyectada hacia el camellón en Saltillo
    Choca contra camioneta y sale proyectada hacia el camellón en Saltillo
    Choca contra camioneta y sale proyectada hacia el camellón en Saltillo

El percance dejó a una mujer con golpes en distintas partes del cuerpo y ambos vehículos dañados

Una mujer resultó con golpes en distintas partes del cuerpo tras verse involucrada en un accidente automovilístico registrado sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, frente a la colonia Las Torres, en Saltillo.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja para valorar a los ocupantes de los vehículos participantes: un Nissan March y una camioneta Dodge RAM.

Catean predio en Arteaga; aseguran tractocamiones, autotanques y vehículos con reporte de robo

La conductora del primer automóvil fue trasladada de urgencia a un hospital particular, donde se reportó estable.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba por el bulevar Nazario S. Ortiz Garza en dirección al poniente cuando, presuntamente, intentó incorporarse al bulevar Las Torres sin tomar las debidas precauciones.

Sin embargo, no se percató de que se aproximaba una camioneta Dodge RAM color gris, que terminó impactando al Nissan March y lo proyectó fuera del camino, hasta subir al camellón central.

Durante el percance, el automóvil derribó un señalamiento vial y ambos vehículos terminaron con daños materiales de consideración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Esto pasó en Saltillo. Pasó

true

Lecciones de la lucha estudiantil
La llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre, cuando se honra a los animales fallecidos y se prepara con altares para recibirlos.

Día de Muertos 2026: El 27 de octubre regresan las ánimas de las mascotas, ¿cómo preparar su ofrenda?
Junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de ‘los Doce’.

¿Quién es San Judas Tadeo y por qué es tan milagroso?... Esta es la verdadera historia del primo de Jesús y ‘santo de las causas difíciles’
Oferta. Juan Osorio recordó los retos de producción y las experiencias que marcaron la realización de la historia protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas.

Juan Osorio revive la magia de ‘Mi Corazón es Tuyo’ en Televisa: ‘Es una bonita satisfacción’
Apuesta. El proyecto busca llevar a la pantalla grande una historia de esfuerzo y superación ligada al mundo del rodeo en Coahuila.

¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo
Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB