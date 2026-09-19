Choca contra dos vehículos en puente Venustiano Carranza de Saltillo

Un accidente vial se registró alrededor del mediodía de este sábado sobre el puente Venustiano Carranza, a la altura de Pedro Figueroa, luego de que un automóvil impactara a dos vehículos que se encontraban en la fila para incorporarse al bulevar Nazario Ortiz Garza. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Honda Accord circulaba por dicha vialidad y, al llegar al puente, no redujo la velocidad, lo que provocó el accidente.

Al avanzar por el lugar, el Honda chocó por alcance contra una camioneta Chirey que se encontraba en la fila de vehículos. Debido al impacto, la unidad giró y posteriormente chocó contra los muros de contención.

Tras el primer impacto, el Accord también golpeó a un Nissan Altima que esperaba delante de la camioneta para incorporarse al bulevar Nazario Ortiz Garza, provocando que saliera de su carril.