Choca contra dos vehículos en puente Venustiano Carranza de Saltillo

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    Choca contra dos vehículos en puente Venustiano Carranza de Saltillo
    El Honda también impactó a un Nissan Altima que se encontraba delante de la camioneta. Ulises Martínez

El accidente afectó la circulación en dos carriles y provocó la movilización de las autoridades

Un accidente vial se registró alrededor del mediodía de este sábado sobre el puente Venustiano Carranza, a la altura de Pedro Figueroa, luego de que un automóvil impactara a dos vehículos que se encontraban en la fila para incorporarse al bulevar Nazario Ortiz Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Honda Accord circulaba por dicha vialidad y, al llegar al puente, no redujo la velocidad, lo que provocó el accidente.

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Al avanzar por el lugar, el Honda chocó por alcance contra una camioneta Chirey que se encontraba en la fila de vehículos. Debido al impacto, la unidad giró y posteriormente chocó contra los muros de contención.

$!No hubo personas lesionadas
No hubo personas lesionadas Ulises Martínez

Tras el primer impacto, el Accord también golpeó a un Nissan Altima que esperaba delante de la camioneta para incorporarse al bulevar Nazario Ortiz Garza, provocando que saliera de su carril.

$!Los autos quedaron en medio de la vialidad.
Los autos quedaron en medio de la vialidad. Ulises Martínez

Debido a la fuerza de los impactos, tanto la Chirey como el Altima giraron sobre su propio eje y quedaron atravesados sobre el puente, afectando la circulación en dos carriles y movilizando a las autoridades.

Personal de Tránsito Municipal acudió para asegurar el área y controlar el flujo vehicular, mientras los conductores esperaban la llegada de sus respectivas compañías aseguradoras para determinar los daños y deslindar responsabilidades.

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