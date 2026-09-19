Saltillo: transporte de personal derriba tres postes; se habría quedado sin frenos

Un camión de transporte de personal de la empresa KGQ derribó tres postes luego de presentar una aparente falla mecánica la mañana de este sábado en la calle Isis, de la colonia Ciudad Las Torres Segundo Sector, en Saltillo. El incidente ocurrió cuando la unidad, identificada con el número económico 336, comenzó a avanzar sin control y terminó impactando dos postes de energía eléctrica y uno de telefonía.

De acuerdo con la versión del conductor, Jacinto Leija Gaytán, de 52 años, el “palancón” de la unidad se soltó mientras el vehículo se encontraba estacionado en el sector. El operador señaló que, tras la falla, no pudo detener el camión, por lo que este continuó su recorrido hasta derribar los tres postes y finalmente detenerse.

El estruendo alertó a los vecinos, quienes realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas.