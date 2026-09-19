Saltillo: transporte de personal derriba tres postes; se habría quedado sin frenos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: transporte de personal derriba tres postes; se habría quedado sin frenos
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron a la colonia Ciudad Las Torres Segundo Sector para tomar conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El conductor señaló que la unidad comenzó a avanzar sin control mientras se encontraba estacionada; no se reportaron personas lesionadas

Un camión de transporte de personal de la empresa KGQ derribó tres postes luego de presentar una aparente falla mecánica la mañana de este sábado en la calle Isis, de la colonia Ciudad Las Torres Segundo Sector, en Saltillo.

El incidente ocurrió cuando la unidad, identificada con el número económico 336, comenzó a avanzar sin control y terminó impactando dos postes de energía eléctrica y uno de telefonía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-a-dos-mujeres-tras-extraviarse-en-la-sierra-de-zapaliname-saltillo-LN23599013

De acuerdo con la versión del conductor, Jacinto Leija Gaytán, de 52 años, el “palancón” de la unidad se soltó mientras el vehículo se encontraba estacionado en el sector.

El operador señaló que, tras la falla, no pudo detener el camión, por lo que este continuó su recorrido hasta derribar los tres postes y finalmente detenerse.

$!El camión derribó dos postes de energía eléctrica y uno de telefonía tras comenzar a avanzar sin control.
El camión derribó dos postes de energía eléctrica y uno de telefonía tras comenzar a avanzar sin control. ULISES MARTÍNEZ

El estruendo alertó a los vecinos, quienes realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¡Está viva! ¡Está viva!

¡Está viva! ¡Está viva!
NosotrAs: Convivencia social o resistencia femenina

NosotrAs: Convivencia social o resistencia femenina
true

POLITICÓN: ¿Por qué no ha avanzado el ‘Puerto Verde’ en Piedras Negras?
Coahuila también está en el top 10 de reportes sobre personas consumiendo drogas en las calles.

Crecen 7% incidentes de consumidores de drogas alterando orden en calles de Coahuila
El portal Automotive News aseguró que la armadora analiza costos de trasladar producción a planta de Michigan.

Califica Stellantis México como especulaciones traslado de producción de RAM Heavy-Duty de Saltillo a Michigan
true

No hay nada que hacer en Saltillo. Los Saltillenses son apáticos. No hay calidad en los eventos locales. ¿Really?
Eduardo Velázquez marcó el único gol de Saltillo Soccer durante el encuentro.

Saltillo Soccer cae 4-1 ante Santiago FC en la Jornada 4 de la Liga Premier
Lobos UAdeC buscó su primera victoria de la campaña, pero terminó con su tercera derrota consecutiva.

Lobos UAdeC cae ante Tecos UAG en tiempo extra y sigue sin ganar en ONEFA