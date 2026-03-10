Choca contra postes y abandona su auto en Saltillo
El conductor presuntamente se retiró del lugar con el argumento de que iría por su licencia, sin regresar al sitio del accidente
Contra los postes de protección de un domicilio ubicado en la esquina de Luis Donaldo Colosio y Río Martinica, en la colonia Manantiales de la Aurora, terminó un automovilista, quien al ver lo sucedido se retiró del lugar, en Saltillo.
Se trata del vehículo Chevrolet Beat, de la red de autos Aries afiliado a Familia Seguridad, el cual terminó completamente destrozado de la parte delantera.
Conforme a una de las vecinas del área, quien se identificó como María de los Ángeles ¨N¨, el accidente ocurrió antes de las 05:00 horas, y se acercó a ver cómo estaba el conductor.
“Este salió mareado debido al impacto y dijo que iba por su licencia, que ahorita regresaba, pero cómo es posible que vaya por ella si a eso se dedica y no la carga”, comentó la ciudadana, quien agregó que solo fue un pretexto para irse del lugar.
Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar del accidente y se procedió a solicitar una grúa para que se levantara el vehículo y se llevara a un corralón de la ciudad, donde permanecería hasta que se presente el operador o dueño de la unidad a solventar los daños.
Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo daños materiales al municipio y a particulares, los cuales se tendrán que pagar si es que quieren recuperar el vehículo.