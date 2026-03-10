Choca contra postes y abandona su auto en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Choca contra postes y abandona su auto en Saltillo
    La unidad quedó con severos daños en la parte frontal tras chocar en la esquina de Colosio y Río Martinica. ULISES MARTÍNEZ

El conductor presuntamente se retiró del lugar con el argumento de que iría por su licencia, sin regresar al sitio del accidente

Contra los postes de protección de un domicilio ubicado en la esquina de Luis Donaldo Colosio y Río Martinica, en la colonia Manantiales de la Aurora, terminó un automovilista, quien al ver lo sucedido se retiró del lugar, en Saltillo.

Se trata del vehículo Chevrolet Beat, de la red de autos Aries afiliado a Familia Seguridad, el cual terminó completamente destrozado de la parte delantera.

TE PUEDE INTERESAR: Tras sufrir malestares, hombre de 65 años fallece rumbo a la Cruz Roja en Saltillo

$!El conductor de un Chevrolet Beat abandonó el vehículo después del accidente ocurrido antes de las 05:00 horas.
El conductor de un Chevrolet Beat abandonó el vehículo después del accidente ocurrido antes de las 05:00 horas. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a una de las vecinas del área, quien se identificó como María de los Ángeles ¨N¨, el accidente ocurrió antes de las 05:00 horas, y se acercó a ver cómo estaba el conductor.

“Este salió mareado debido al impacto y dijo que iba por su licencia, que ahorita regresaba, pero cómo es posible que vaya por ella si a eso se dedica y no la carga”, comentó la ciudadana, quien agregó que solo fue un pretexto para irse del lugar.

$!Automóvil terminó destrozado tras impactarse contra postes de protección en la colonia Manantiales de la Aurora.
Automóvil terminó destrozado tras impactarse contra postes de protección en la colonia Manantiales de la Aurora. ULISES MARTÍNEZ

Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar del accidente y se procedió a solicitar una grúa para que se levantara el vehículo y se llevara a un corralón de la ciudad, donde permanecería hasta que se presente el operador o dueño de la unidad a solventar los daños.

Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo daños materiales al municipio y a particulares, los cuales se tendrán que pagar si es que quieren recuperar el vehículo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
Elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención del chofer y aseguramiento de la unidad.

Aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal, en Saltillo
Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Washington, Estados Unidos.

Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos
Organizadores y patrocinadores presentaron la sexta edición de la Spider Run Saltillo durante una rueda de prensa realizada al sur de la ciudad.

Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición
El rastro digital del peligro: la delgada línea entre la privacidad del usuario y la responsabilidad de las empresas de IA ante posibles amenazas.

¿Qué hacer si un usuario planea un acto violento con la ayuda de chatbots?
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles