Choca contra postes y abandona su auto en Saltillo

Contra los postes de protección de un domicilio ubicado en la esquina de Luis Donaldo Colosio y Río Martinica, en la colonia Manantiales de la Aurora, terminó un automovilista, quien al ver lo sucedido se retiró del lugar, en Saltillo.

Se trata del vehículo Chevrolet Beat, de la red de autos Aries afiliado a Familia Seguridad, el cual terminó completamente destrozado de la parte delantera.

TE PUEDE INTERESAR: Tras sufrir malestares, hombre de 65 años fallece rumbo a la Cruz Roja en Saltillo