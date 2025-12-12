Ignora el alto y choca contra motociclista, en Saltillo

Un automovilista provocó un accidente vial la mañana de este viernes en la colonia Bellavista, luego de no respetar un señalamiento de alto alrededor de las 10:00 horas, en Saltillo.

Conforme a las autoridades de tránsito que tomaron conocimiento, el conductor de un Peugeot 206, identificado como Mario Alberto, fue señalado como presunto responsable del percance; transitaba con dirección al centro por la calle José María Morelos y Pavón.

