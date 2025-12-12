Ignora el alto y choca contra motociclista, en Saltillo

    Ignora el alto y choca contra motociclista, en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades entre los conductores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente no dejó personas lesionadas y los agentes de Tránsito Municipal se encargaron de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades

Un automovilista provocó un accidente vial la mañana de este viernes en la colonia Bellavista, luego de no respetar un señalamiento de alto alrededor de las 10:00 horas, en Saltillo.

Conforme a las autoridades de tránsito que tomaron conocimiento, el conductor de un Peugeot 206, identificado como Mario Alberto, fue señalado como presunto responsable del percance; transitaba con dirección al centro por la calle José María Morelos y Pavón.

$!Afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos tras el choque en Bellavista.
Afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos tras el choque en Bellavista. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con Pedro Aranda, el automovilista presuntamente no realizó el alto correspondiente y le quitó el derecho de paso a un motociclista que circulaba con dirección a Antonio Narro, originando el percance.

$!El Peugeot 206, conducido por Mario Alberto, resultó con daños tras impactar a la motocicleta en el cruce de José María Morelos y Pavón con Pedro Aranda.
El Peugeot 206, conducido por Mario Alberto, resultó con daños tras impactar a la motocicleta en el cruce de José María Morelos y Pavón con Pedro Aranda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el choque, los vehículos resultaron con daños; por fortuna, a pesar del golpe, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, siendo las partes involucradas quienes dialogaron para llegar a un acuerdo.

