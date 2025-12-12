Ignora el alto y choca contra motociclista, en Saltillo
El accidente no dejó personas lesionadas y los agentes de Tránsito Municipal se encargaron de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades
Un automovilista provocó un accidente vial la mañana de este viernes en la colonia Bellavista, luego de no respetar un señalamiento de alto alrededor de las 10:00 horas, en Saltillo.
Conforme a las autoridades de tránsito que tomaron conocimiento, el conductor de un Peugeot 206, identificado como Mario Alberto, fue señalado como presunto responsable del percance; transitaba con dirección al centro por la calle José María Morelos y Pavón.
Al llegar al cruce con Pedro Aranda, el automovilista presuntamente no realizó el alto correspondiente y le quitó el derecho de paso a un motociclista que circulaba con dirección a Antonio Narro, originando el percance.
Tras el choque, los vehículos resultaron con daños; por fortuna, a pesar del golpe, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Agentes de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, siendo las partes involucradas quienes dialogaron para llegar a un acuerdo.