Choca joven contra negocio tras perder el control en Saltillo

Un joven conductor protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este sábado, luego de perder el control de su vehículo y colisionar contra un negocio en la colonia Colinas de San Francisco, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor transitaba sobre la prolongación Felipe J. Mery en dirección de poniente a oriente. Al llegar al cruce con el bulevar Luis Echeverría Álvarez, perdió el control del volante, presuntamente debido al exceso de velocidad, lo que provocó que la camioneta se desviara y se dirigiera directamente hacia el establecimiento.

