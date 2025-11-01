Choca joven contra negocio tras perder el control en Saltillo

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Choca joven contra negocio tras perder el control en Saltillo
    El joven conductor perdió el control del vehículo presuntamente por exceso de velocidad. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El accidente fue causado presuntamente por exceso de velocidad, lo que provocó el accidente en la colonia Colinas de San Francisco

Un joven conductor protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este sábado, luego de perder el control de su vehículo y colisionar contra un negocio en la colonia Colinas de San Francisco, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor transitaba sobre la prolongación Felipe J. Mery en dirección de poniente a oriente. Al llegar al cruce con el bulevar Luis Echeverría Álvarez, perdió el control del volante, presuntamente debido al exceso de velocidad, lo que provocó que la camioneta se desviara y se dirigiera directamente hacia el establecimiento.

$!El negocio resultó con daños considerables tras el impacto de la camioneta.
El negocio resultó con daños considerables tras el impacto de la camioneta. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox, que terminó impactándose de lleno contra la fachada del negocio, causando daños materiales considerables tanto en la unidad como en la construcción.

$!Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el accidente dejó severos daños estructurales en el comercio y afectaciones visibles en el vehículo.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizaron las diligencias correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades y documentar los daños ocasionados.

