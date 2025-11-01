Derriba transportista barda de domicilio y abandona la unidad en Ramos Arizpe
El accidente provocó daños materiales en la colonia Santa Luz de Analco, mientras que el transporte de personal terminó con afectaciones visibles en su estructura frontal
El conductor de un transporte de personal se impactó contra una barda perimetral en la colonia Santa Luz de Analco, en Ramos Arizpe, y posteriormente abandonó la unidad en el lugar.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de un transporte de personal de la línea Lipu Traixión sobre la Avenida Chalco, en dirección de oriente a poniente.
Según los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del volante metros antes de la intersección con la calle Tulum. La unidad subió a la banqueta y se impactó primero contra la barda de un puente y posteriormente contra una barda perimetral perteneciente a un domicilio particular.
Tras el accidente, el responsable huyó del lugar, dejando la unidad abandonada. Vecinos que escucharon el fuerte impacto salieron de sus viviendas para constatar lo ocurrido y solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes.
Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, ya que la pesada unidad no dañó la estructura de la vivienda.
Posteriormente, elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con los dueños de la propiedad, quienes indicaron desconocer el paradero del conductor, ya que había huido con rumbo desconocido.
Finalmente, el transporte de personal fue remolcado mediante una grúa y el percance fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con el responsable y que cubra los daños ocasionados.