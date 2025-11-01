Derriba transportista barda de domicilio y abandona la unidad en Ramos Arizpe

El conductor de un transporte de personal se impactó contra una barda perimetral en la colonia Santa Luz de Analco, en Ramos Arizpe, y posteriormente abandonó la unidad en el lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de un transporte de personal de la línea Lipu Traixión sobre la Avenida Chalco, en dirección de oriente a poniente.

