Choca joven ebrio contra barda, vuelca y termina detenido en Ramos Arizpe
El accidente dejó cuantiosos daños en la zona y generó la movilización de autoridades que aseguraron el área para evitar otro percance
Un hombre de 26 años por poco pierde la vida al sufrir un choque con volcadura durante la madrugada de este domingo, cuando circulaba por el rumbo de la colonia El Cura, en el municipio de Ramos Arizpe.
Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, momento en que el conductor transitaba por la calle Óscar Flores Tapia, exactamente a la altura de las canchas del sector. Según el reporte inicial, al tomar una curva el automovilista perdió el control del vehículo y terminó proyectándose directamente contra una barda, lo que ocasionó un severo daño en la estructura y en la unidad.
Tras el impacto contra la barda, la camioneta Grand Cherokee en la que viajaba terminó volcada sobre su costado izquierdo, quedando en una posición inestable sobre la vialidad. Este hecho llamó la atención de varios vecinos que escucharon el estruendo, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades para que acudieran a brindar apoyo y evitar otro percance en la zona.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, el conductor manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, factores que habrían contribuido directamente a que perdiera el control de la unidad en la curva.
Pese a lo aparatoso del accidente, el hombre viajaba solo y, al momento de la atención inicial, se negó a ser trasladado a un hospital, aun cuando se le recomendó una valoración completa para descartar posibles fracturas o lesiones internas.
Finalmente, tras la revisión y aseguramiento de la zona, el conductor fue detenido por personal de la Policía Municipal, quedando a disposición de las autoridades correspondientes por los daños ocasionados a propiedad ajena y por conducir en estado inconveniente. La camioneta fue resguardada para iniciar el proceso correspondiente.