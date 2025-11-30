Choca joven ebrio contra barda, vuelca y termina detenido en Ramos Arizpe

Un hombre de 26 años por poco pierde la vida al sufrir un choque con volcadura durante la madrugada de este domingo, cuando circulaba por el rumbo de la colonia El Cura, en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, momento en que el conductor transitaba por la calle Óscar Flores Tapia, exactamente a la altura de las canchas del sector. Según el reporte inicial, al tomar una curva el automovilista perdió el control del vehículo y terminó proyectándose directamente contra una barda, lo que ocasionó un severo daño en la estructura y en la unidad.

