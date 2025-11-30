Choca joven ebrio contra barda, vuelca y termina detenido en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Choca joven ebrio contra barda, vuelca y termina detenido en Ramos Arizpe
    La camioneta presentó severos daños tras el choque y la volcadura ocurridos durante la madrugada. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El accidente dejó cuantiosos daños en la zona y generó la movilización de autoridades que aseguraron el área para evitar otro percance

Un hombre de 26 años por poco pierde la vida al sufrir un choque con volcadura durante la madrugada de este domingo, cuando circulaba por el rumbo de la colonia El Cura, en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, momento en que el conductor transitaba por la calle Óscar Flores Tapia, exactamente a la altura de las canchas del sector. Según el reporte inicial, al tomar una curva el automovilista perdió el control del vehículo y terminó proyectándose directamente contra una barda, lo que ocasionó un severo daño en la estructura y en la unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductora al dormitar e impactarse contra barrera metálica, en Saltillo

$!La Grand Cherokee terminó volcada sobre su costado izquierdo tras impactar una barda.
La Grand Cherokee terminó volcada sobre su costado izquierdo tras impactar una barda. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Tras el impacto contra la barda, la camioneta Grand Cherokee en la que viajaba terminó volcada sobre su costado izquierdo, quedando en una posición inestable sobre la vialidad. Este hecho llamó la atención de varios vecinos que escucharon el estruendo, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades para que acudieran a brindar apoyo y evitar otro percance en la zona.

$!Elementos policiales resguardaron la unidad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Elementos policiales resguardaron la unidad mientras se realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, el conductor manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, factores que habrían contribuido directamente a que perdiera el control de la unidad en la curva.

$!El vehículo quedó recostado a un costado de la calle Óscar Flores Tapia, en la colonia El Cura.
El vehículo quedó recostado a un costado de la calle Óscar Flores Tapia, en la colonia El Cura. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Pese a lo aparatoso del accidente, el hombre viajaba solo y, al momento de la atención inicial, se negó a ser trasladado a un hospital, aun cuando se le recomendó una valoración completa para descartar posibles fracturas o lesiones internas.

$!El conductor fue detenido por la Policía Municipal tras confirmarse que manejaba en estado inconveniente.
El conductor fue detenido por la Policía Municipal tras confirmarse que manejaba en estado inconveniente. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Finalmente, tras la revisión y aseguramiento de la zona, el conductor fue detenido por personal de la Policía Municipal, quedando a disposición de las autoridades correspondientes por los daños ocasionados a propiedad ajena y por conducir en estado inconveniente. La camioneta fue resguardada para iniciar el proceso correspondiente.

Temas


accidentes viales
Conductor Ebrio
Detenciones

Localizaciones


Ramos Arizpe

