Vuelca conductora al dormitar e impactarse contra barrera metálica, en Saltillo

La conductora de un vehículo Toyota terminó volcando su automóvil tras impactarse contra una barrera metálica a la altura de la colonia Saltillo 400.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando la mujer conducía un Toyota Yaris sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, con dirección de norte a sur.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ebrio conductor destroza su auto tras impactarse contra poste y es detenido