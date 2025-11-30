Vuelca conductora al dormitar e impactarse contra barrera metálica, en Saltillo

Saltillo
/ 30 noviembre 2025
    Vuelca conductora al dormitar e impactarse contra barrera metálica, en Saltillo
    El Toyota Yaris quedó volcado con las llantas hacia arriba sobre el bulevar Nazario Ortiz. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El impacto dejó severas afectaciones en la barrera metálica y daños de consideración en el vehículo, lo que obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la vialidad

La conductora de un vehículo Toyota terminó volcando su automóvil tras impactarse contra una barrera metálica a la altura de la colonia Saltillo 400.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando la mujer conducía un Toyota Yaris sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, con dirección de norte a sur.

$!La barrera metálica presentó daños tras el impacto de la unidad.
La barrera metálica presentó daños tras el impacto de la unidad. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Presuntamente, la conductora dormitó frente al volante metros antes de llegar a la división que conduce al deprimido hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que provocó que se impactara contra la barrera metálica, la cual utilizó como rampa para posteriormente derrapar varios metros hasta quedar volcada, con las llantas hacia arriba.

Automovilistas reportaron el incidente, por lo que elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, con el fin de evitar otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona del accidente durante la madrugada.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona del accidente durante la madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a la mujer, quien afortunadamente no presentó lesiones de consideración, sólo una crisis nerviosa.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños ocasionados al municipio.

