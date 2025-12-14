Saltillo: abandonan auto tras estrellarse contra muro en la colonia Zaragoza

Un vehículo fue dejado en el lugar luego de que su conductor se estrellara contra un muro de concreto en la colonia Zaragoza, provocando afectaciones a la circulación, en Saltillo.

Testigos señalaron que un Volkswagen Jetta, en el que viajaban varios jóvenes, se desplazaba a exceso de velocidad por el bulevar Fundadores con dirección al oriente. Antes de incorporarse al puente del bulevar Solidaridad, el conductor perdió el control del volante y se impactó contra un muro, el cual fue derribado.

TE PUEDE INTERESAR: Quedan atrapados padre e hija tras volcadura por choque frontal al sur de Saltillo