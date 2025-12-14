Saltillo: abandonan auto tras estrellarse contra muro en la colonia Zaragoza

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Saltillo: abandonan auto tras estrellarse contra muro en la colonia Zaragoza
    Elementos de Tránsito aseguraron el automóvil abandonado y realizaron recorridos por la zona sin localizar al conductor responsable. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos señalaron que en el vehículo, un Volkswagen Jetta, viajaban varios jóvenes que se desplazaban a exceso de velocidad antes de que el conductor perdiera el control

Un vehículo fue dejado en el lugar luego de que su conductor se estrellara contra un muro de concreto en la colonia Zaragoza, provocando afectaciones a la circulación, en Saltillo.

Testigos señalaron que un Volkswagen Jetta, en el que viajaban varios jóvenes, se desplazaba a exceso de velocidad por el bulevar Fundadores con dirección al oriente. Antes de incorporarse al puente del bulevar Solidaridad, el conductor perdió el control del volante y se impactó contra un muro, el cual fue derribado.

$!Restos del muro derribado permanecieron sobre el carril izquierdo del bulevar Fundadores, generando afectaciones a la circulación en la zona.
Restos del muro derribado permanecieron sobre el carril izquierdo del bulevar Fundadores, generando afectaciones a la circulación en la zona. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el automóvil salió proyectado hacia el carril lateral, brincando el cordón cuneta. Parte del muro quedó obstruyendo el carril izquierdo con dirección al poniente, generando congestionamiento vial.

$!Testigos señalaron que varios jóvenes viajaban en el vehículo antes de que se estrellara contra el muro y saliera proyectado hacia el carril lateral.
Testigos señalaron que varios jóvenes viajaban en el vehículo antes de que se estrellara contra el muro y saliera proyectado hacia el carril lateral. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al no poder mover el vehículo debido a los daños, los ocupantes optaron por huir a pie rumbo al bulevar Sección 38, dejando abandonada la unidad.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio y realizaron recorridos en la zona sin localizar al conductor, por lo que el automóvil fue asegurado y trasladado a un corralón.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

