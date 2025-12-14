Saltillo: abandonan auto tras estrellarse contra muro en la colonia Zaragoza
Testigos señalaron que en el vehículo, un Volkswagen Jetta, viajaban varios jóvenes que se desplazaban a exceso de velocidad antes de que el conductor perdiera el control
Un vehículo fue dejado en el lugar luego de que su conductor se estrellara contra un muro de concreto en la colonia Zaragoza, provocando afectaciones a la circulación, en Saltillo.
Testigos señalaron que un Volkswagen Jetta, en el que viajaban varios jóvenes, se desplazaba a exceso de velocidad por el bulevar Fundadores con dirección al oriente. Antes de incorporarse al puente del bulevar Solidaridad, el conductor perdió el control del volante y se impactó contra un muro, el cual fue derribado.
Tras el impacto, el automóvil salió proyectado hacia el carril lateral, brincando el cordón cuneta. Parte del muro quedó obstruyendo el carril izquierdo con dirección al poniente, generando congestionamiento vial.
Al no poder mover el vehículo debido a los daños, los ocupantes optaron por huir a pie rumbo al bulevar Sección 38, dejando abandonada la unidad.
Elementos de Tránsito acudieron al sitio y realizaron recorridos en la zona sin localizar al conductor, por lo que el automóvil fue asegurado y trasladado a un corralón.