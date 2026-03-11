Choca motociclista por alcance y termina lesionada, en Saltillo

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Choca motociclista por alcance y termina lesionada, en Saltillo
    El accidente ocurrió en la lateral que conecta Jesús de Valle con Eulalio Gutiérrez, en la colonia Cipreses. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, las partes involucradas intentaron llegar a un acuerdo por los daños y gastos médicos con apoyo de la aseguradora del vehículo

Una mujer motociclista terminó con una cortada y probable fractura en la pierna derecha luego de estrellarse por alcance contra un auto en Eulalio Gutiérrez, a la altura de Jesús de Valle, en la colonia Cipreses, en Saltillo.

Se trata de Audra Elizabeth ¨N¨, de 50 años, quien transitaba a bordo de una motocicleta Honda sobre la lateral que se incorpora de Jesús de Valle a Eulalio Gutiérrez.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer y la trasladaron a un hospital para su valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, al ir a alta velocidad y presuntamente presionada por un automóvil que circulaba detrás de ella, no logró detenerse e impactó la parte trasera de un vehículo Kia Rio, conducido por Susana Ivette ¨N¨, de 40 años, quien viajaba con sus hijos.

El impacto ocasionó que la motociclista cayera al pavimento, ya que al chocar con el manubrio de la motocicleta se causó lesiones en las piernas, siendo la derecha la más afectada al presentar una laceración en el muslo.

Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona mientras se auxiliaba a la motociclista. ULISES MARTÍNEZ

La mujer quedó sobre el pavimento en espera de la ambulancia, mientras personal de la Policía Municipal de Tránsito abanderaba el lugar hasta la llegada de paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas valoraron a la mujer, quien fue atendida por las lesiones y trasladada a un hospital para recibir atención médica. En tanto, la aseguradora del automóvil dialogaba con los familiares de la motociclista por los daños y los gastos médicos de quienes viajaban en el vehículo.

Los vehículos fueron orillados y los involucrados intentaron llegar a un convenio por los daños; en caso de no lograrlo, la motocicleta quedaría como garantía del pago correspondiente.

