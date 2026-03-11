Impacta a ruta Periférico al ignorar el semáforo en Saltillo; deja dos lesionados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Impacta a ruta Periférico al ignorar el semáforo en Saltillo; deja dos lesionados
    El camión de la ruta Periférico se estrelló contra un negocio tras el fuerte impacto. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, el conductor del transporte de personal fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público

A las instalaciones de un hospital de Saltillo fueron llevadas dos personas que resultaron lesionadas en un accidente entre un transporte de personal y un camión de ruta urbana la mañana de este miércoles en la Zona Centro.

El accidente ocurrió cerca de las 6:00 horas, y se señaló como presunto responsable al conductor de un vagón de la empresa Grupo Siac, quien transitaba por la calle Mariano Abasolo.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora semáforo en rojo y provoca choque con volcadura en el Centro de Saltillo

$!La unidad de transporte urbano terminó sobre la banqueta luego del impacto registrado en el cruce de Abasolo y Pérez Treviño.
La unidad de transporte urbano terminó sobre la banqueta luego del impacto registrado en el cruce de Abasolo y Pérez Treviño. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con testigos, el conductor no respetó la luz roja del semáforo al llegar al cruce con Manuel Pérez Treviño, por lo que su vehículo fue impactado por la unidad 497 de la ruta Periférico, que circulaba por dicha vialidad.

$!Dos personas resultaron lesionadas tras el choque entre un transporte de personal y un camión de ruta urbana en la Zona Centro.
Dos personas resultaron lesionadas tras el choque entre un transporte de personal y un camión de ruta urbana en la Zona Centro.

Luego del golpe, el camión subió a la banqueta y se estrelló contra un negocio. Los pasajeros resultaron con golpes y fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y detuvieron al conductor del vagón, quien quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jimulcazo ambiental

Jimulcazo ambiental
true

Bobby y Pedro Haces, en el Mundial de Beisbol
true

POLITICÓN: ¿Habrá limpia en la Policía de Coahuila? Tras escándalo del Jimulcazo, indagan a mando policial
El incendio no ha podido ser controlado por las autoridades.

Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo
La integrante que cambió de opinión se puso en contacto con la embajada de Irán y reveló el espacio seguro secreto donde se alojaban todas ellas, según se supo.

Jugadora de la selección de Irán rechaza asilo en Australia y revela donde se esconden sus otras compañeras
Dinos de Saltillo mantiene a Erick Javier Niño de la Rosa y Ramiro Pruneda como parte de su ofensiva para la temporada 2026.

Dinos de Saltillo renueva a Erick Niño y Ramiro Pruneda para la temporada 2026 de la LFA
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
Bajo estrictas medidas de seguridad, los cuatro acusados vinculados a la conspiración en el sur de Florida enfrentan el inicio de su juicio por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.

Los acusados de planear el asesinato del presidente de Haití serán juzgados