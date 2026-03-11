Impacta a ruta Periférico al ignorar el semáforo en Saltillo; deja dos lesionados

A las instalaciones de un hospital de Saltillo fueron llevadas dos personas que resultaron lesionadas en un accidente entre un transporte de personal y un camión de ruta urbana la mañana de este miércoles en la Zona Centro.

El accidente ocurrió cerca de las 6:00 horas, y se señaló como presunto responsable al conductor de un vagón de la empresa Grupo Siac, quien transitaba por la calle Mariano Abasolo.

