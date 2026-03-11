Impacta a ruta Periférico al ignorar el semáforo en Saltillo; deja dos lesionados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Tras el accidente, el conductor del transporte de personal fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público
A las instalaciones de un hospital de Saltillo fueron llevadas dos personas que resultaron lesionadas en un accidente entre un transporte de personal y un camión de ruta urbana la mañana de este miércoles en la Zona Centro.
El accidente ocurrió cerca de las 6:00 horas, y se señaló como presunto responsable al conductor de un vagón de la empresa Grupo Siac, quien transitaba por la calle Mariano Abasolo.
TE PUEDE INTERESAR: Ignora semáforo en rojo y provoca choque con volcadura en el Centro de Saltillo
De acuerdo con testigos, el conductor no respetó la luz roja del semáforo al llegar al cruce con Manuel Pérez Treviño, por lo que su vehículo fue impactado por la unidad 497 de la ruta Periférico, que circulaba por dicha vialidad.
Luego del golpe, el camión subió a la banqueta y se estrelló contra un negocio. Los pasajeros resultaron con golpes y fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y detuvieron al conductor del vagón, quien quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.