Choca mujer de la tercera edad por alcance y genera carambola en Saltillo

Saltillo
/ 4 febrero 2026
    El Chevrolet Aveo fue proyectado contra un tercer vehículo luego del impacto inicial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente provocó obstrucción parcial del periférico Luis Echeverría Álvarez durante varios minutos, afectando la circulación en el tramo conocido como ‘La Lechera’

Al no guardar la distancia prudente entre su camioneta y el vehículo que circulaba delante, una mujer de la tercera edad provocó un choque por alcance sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en los carriles con dirección a El Sarape, procedentes de Mariano Abasolo, luego de impactar a un automóvil y proyectarlo contra otra unidad, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, cuando la conductora de una camioneta Ford Explorer, transitaba por el carril izquierdo y no logró detenerse a tiempo tras la reducción de velocidad de los vehículos que la antecedían.

$!La camioneta Ford Explorer quedó detenida sobre el periférico Luis Echeverría tras el choque por alcance.
La camioneta Ford Explorer quedó detenida sobre el periférico Luis Echeverría tras el choque por alcance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al tramo conocido como “La Lechera”, la camioneta se impactó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo que circulaba delante, el cual fue proyectado hacia adelante debido a la fuerza del golpe.

El Chevrolet Aveo terminó chocando contra un vehículo Mazda que se encontraba al frente, ocasionándole únicamente daños en la defensa. Las tres unidades quedaron detenidas sobre el carril de circulación, lo que generó obstrucción vial en la zona.

$!Las tres unidades involucradas permanecieron sobre el carril izquierdo, generando congestión vial.
Las tres unidades involucradas permanecieron sobre el carril izquierdo, generando congestión vial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y agilizar la circulación, mientras que los conductores involucrados dieron aviso a sus respectivas aseguradoras para la atención de los daños materiales.

