Choca mujer de la tercera edad por alcance y genera carambola en Saltillo

Al no guardar la distancia prudente entre su camioneta y el vehículo que circulaba delante, una mujer de la tercera edad provocó un choque por alcance sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en los carriles con dirección a El Sarape, procedentes de Mariano Abasolo, luego de impactar a un automóvil y proyectarlo contra otra unidad, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, cuando la conductora de una camioneta Ford Explorer, transitaba por el carril izquierdo y no logró detenerse a tiempo tras la reducción de velocidad de los vehículos que la antecedían.

