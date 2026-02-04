Saltillo: descartan intoxicación de familia por tamales; fuga de gas fue la causa

Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Saltillo: descartan intoxicación de familia por tamales; fuga de gas fue la causa
    Paramédicos atendieron a los cinco integrantes de la familia tras reportarse síntomas de intoxicación en su domicilio del oriente de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Autoridades sanitarias descartaron que los alimentos consumidos fueran la causa del malestar, tras inspecciones y análisis realizados en el domicilio

Una familia integrada por cinco personas, residente del sector La Aurora, al oriente de Saltillo, resultó intoxicada la noche del pasado lunes. En un inicio se manejó la versión de que el malestar pudo haber sido provocado por el consumo de alimentos durante la celebración del Día de la Candelaria; sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria Número 8 confirmó que la causa real fue la inhalación de monóxido de carbono. Los cinco integrantes se reportan estables.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Raúl de la Peña, en los límites de los fraccionamientos Rincón de la Aurora y La Palmilla.

Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención a Deyanira Elizabeth y Julio César, así como a sus tres hijos: Moisés, de 14 años, y las gemelas Jimena y Amada, de 11 años.

Los afectados presentaban síntomas como náuseas, vómito y malestar general. En sus primeras declaraciones, los padres indicaron que los síntomas comenzaron horas después de haber ingerido alimentos, señalando el consumo de tamales por la mañana y una sopa durante el transcurso del día.

Tras la atención prehospitalaria, toda la familia fue trasladada a una clínica particular para su valoración y observación médica.

De manera paralela, autoridades municipales y estatales, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, realizaron una inspección en el domicilio para revisar las condiciones de los alimentos y las instalaciones de gas. La revisión preliminar descartó intoxicación alimentaria, ya que los alimentos no presentaban signos de descomposición.

Asimismo, la inspección en la vivienda no arrojó irregularidades, al no localizarse cilindros en mal estado, válvulas de estufa abiertas ni calentadores encendidos que pudieran haber generado la acumulación de gas en el inmueble.

La causa del incidente fue confirmada posteriormente por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, quien, con base en el reporte del hospital privado donde fue atendida la familia, informó que la intoxicación se debió a la inhalación de monóxido de carbono.

Las investigaciones determinaron que el origen del gas fue una fuga en un domicilio colindante, y no una falla interna en la vivienda de los afectados. Gracias a la intervención oportuna de los cuerpos de emergencia y a la atención médica recibida, los cinco integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro.

Temas


Gas Lp
Salud
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

