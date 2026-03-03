Choca por alcance contra camioneta y la saca del camino, en Saltillo

Un aparatoso percance vehicular de suscitó sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, en donde el conductor de un vehículo de la marca Nissan, chocó por alcance contra una camioneta de la marca Mazda, la cual presuntamente circulaba a baja velocidad pues se encontraba con una falla mecánica, esto ya en el tramo correspondiente al municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas cuando el conductor señalado como responsable, transitaba abordo de un automóvil de la marca Nissan modelo Tsuru sobre el libramiento antes mencionado, con dirección rumbo a Ramos Arizpe.

Justo en el kilómetro 3, el hombre no se percató de la presencia de una camioneta de la marca Mazda, la cual circulaba con intermitentes, pues presuntamente sufrió una falla mecánica.

Lo anterior ocasionó que el Tsuru la chocará por alcance, para posteriormente proyectarla hacía costado sobre la terracería.

Testigos de lo sucedido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de la Policía Estatal quienes arribaron al percance, para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Finalmente y tras una negociación entre las partes involucradas, se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que los oficiales se retiraron del sitio.