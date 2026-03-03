Choca por alcance contra camioneta y la saca del camino, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Choca por alcance contra camioneta y la saca del camino, en Saltillo
    El vehículo presentó fuertes daños en la parte delantera.

Los hechos se registraron en el Libramiento Óscar Flores Tapia

Un aparatoso percance vehicular de suscitó sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, en donde el conductor de un vehículo de la marca Nissan, chocó por alcance contra una camioneta de la marca Mazda, la cual presuntamente circulaba a baja velocidad pues se encontraba con una falla mecánica, esto ya en el tramo correspondiente al municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas cuando el conductor señalado como responsable, transitaba abordo de un automóvil de la marca Nissan modelo Tsuru sobre el libramiento antes mencionado, con dirección rumbo a Ramos Arizpe.

Justo en el kilómetro 3, el hombre no se percató de la presencia de una camioneta de la marca Mazda, la cual circulaba con intermitentes, pues presuntamente sufrió una falla mecánica.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo vial por 8M iniciará desde las 14:00 horas en Saltillo

Lo anterior ocasionó que el Tsuru la chocará por alcance, para posteriormente proyectarla hacía costado sobre la terracería.

Testigos de lo sucedido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de la Policía Estatal quienes arribaron al percance, para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Finalmente y tras una negociación entre las partes involucradas, se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que los oficiales se retiraron del sitio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama es una acción sencilla que, dentro del Feng Shui, simboliza limpieza energética y protección nocturna.

Sal gruesa junto a la cama: el ritual nocturno que el Feng Shui recomienda para armonizar tu descanso
El gobernador Manolo Jiménez llama a los precandidatos a privilegiar el interés común y mantener un ambiente de respeto y diálogo.

Llama el gobernador Manolo Jiménez a campañas propositivas y de altura en la renovación del Congreso de Coahuila
Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos

Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos
true

AHMSA: ¿su futuro en manos de un inversionista?
Vista de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano.

Israel envía tropas al sur de Líbano; Hezbollah afirma estar listo para una guerra abierta

true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
true

San Pedro debe cobrar al ex alcalde Miguel Treviño, demolición ilegal que ordenó en Torres Ysabella
Excelente respuesta ha tenido el pago del impuesto predial en Saltillo.

Saltillo recauda 70 por ciento del predial; uno de cada 4 pagos ya se hace en línea