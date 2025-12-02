Choca por malestar cardiaco y pierde la vida en el hospital en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 2 diciembre 2025
    Choca por malestar cardiaco y pierde la vida en el hospital en Ramos Arizpe
    La unidad Nissan Tsuru quedó dañada en su parte frontal tras impactar contra un árbol en la colonia Quinta Manantiales. FOTO: CORTESÍA

Autoridades entrevistaron a familiares del conductor, quienes informaron que padecía diabetes desde hace una década y había presentado malestares previos a salir a trabajar

Un hombre de 60 años falleció en las instalaciones de la Clínica 88 del IMSS, en Ramos Arizpe, luego de haber ingresado tras chocar al sufrir un infarto la mañana de este martes, cuando circulaba por las calles Salto del Agua y Mixcoac, en la colonia Quinta Manantiales.

El accidente ocurrió a las 07:50 horas, cuando el conductor perdió el control del vehículo Nissan Tsuru, en el que trabajaba Rafael ¨N¨, de 60 años.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses

$!El choque ocurrió en el cruce de las calles Salto del Agua y Mixcoac, donde autoridades municipales aseguraron el área.
El choque ocurrió en el cruce de las calles Salto del Agua y Mixcoac, donde autoridades municipales aseguraron el área. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con el reporte, el conductor se desvaneció de manera repentina, lo que ocasionó que el automóvil se proyectara hacia la izquierda e impactara contra un árbol perteneciente a la Plaza Misiones II. El golpe dejó daños en la parte frontal de la unidad.

Paramédicos de Bomberos arribaron al sitio y brindaron atención al hombre. Tras su valoración, determinaron que presentaba lesiones que requerían atención inmediata.

$!Paramédicos de Bomberos atendieron al conductor en el lugar antes de trasladarlo de emergencia a la Clínica 88 del IMSS.
Paramédicos de Bomberos atendieron al conductor en el lugar antes de trasladarlo de emergencia a la Clínica 88 del IMSS. FOTO: CORTESÍA

El conductor fue trasladado en estado grave al Hospital del IMSS número 88 para recibir atención médica, mientras que personal de Tránsito tomó conocimiento del incidente y realizó el procedimiento correspondiente. El área fue asegurada para permitir las maniobras de auxilio y el retiro del vehículo. Momentos después, en el hospital, se declaró su fallecimiento, por lo que se notificó a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

En el lugar, los médicos confirmaron el deceso. Las autoridades se entrevistaron con los familiares, incluyendo a su esposa y a su pareja sentimental actual. Esta última informó que Rafael padecía diabetes desde hace 10 años y que la noche anterior se había sentido mal, refiriendo un fuerte dolor en el pecho.

$!La persona lesionada fue llevada en estado crítico al IMSS 88, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.
La persona lesionada fue llevada en estado crítico al IMSS 88, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Por la mañana le comentó que se sentía mejor, aunque aún tenía molestias, pero decidió acudir a trabajar. El malestar se presentó nuevamente mientras manejaba, provocando el accidente que terminó con su vida y dejó daños materiales.

Al determinarse que la causa del fallecimiento fue muerte natural, será la agencia funeraria elegida por la familia la que se haga cargo de los servicios correspondientes.

Temas


accidentes viales
Choques
Fallecimientos

Localizaciones


Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila se ubicó entre los estados con los mejores ingresos para los trabajadores de la manufactura.

Coahuila, en el top 6 en salarios promedio en sector manufacturero: Inegi
Pemex sigue siendo una sangría para las finanzas públicas del país.

Genera Pemex boquete económico de 284 mil mdp en 2025
El Secretario de Educación resaltó el impulso a las estrategias educativas para mejorar la enseñanza de inglés, así como el uso correcto de la inteligencia artificial.

Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional
true

POLITICÓN: Exfiscal de Coahuila entra a la contienda simbólica contra Ernestina Godoy por la FGR
FGR: Caparazón protector

FGR: Caparazón protector
true

Uruapan: la lista de la muerte del CJNG
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable el lunes en una Corte de Distrito del Norte de Illinois.

Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’

true

4T: ¡El barco se hunde, traigan al capitán!