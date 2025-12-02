Choca por malestar cardiaco y pierde la vida en el hospital en Ramos Arizpe

Un hombre de 60 años falleció en las instalaciones de la Clínica 88 del IMSS, en Ramos Arizpe, luego de haber ingresado tras chocar al sufrir un infarto la mañana de este martes, cuando circulaba por las calles Salto del Agua y Mixcoac, en la colonia Quinta Manantiales. El accidente ocurrió a las 07:50 horas, cuando el conductor perdió el control del vehículo Nissan Tsuru, en el que trabajaba Rafael ¨N¨, de 60 años. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses

De acuerdo con el reporte, el conductor se desvaneció de manera repentina, lo que ocasionó que el automóvil se proyectara hacia la izquierda e impactara contra un árbol perteneciente a la Plaza Misiones II. El golpe dejó daños en la parte frontal de la unidad. Paramédicos de Bomberos arribaron al sitio y brindaron atención al hombre. Tras su valoración, determinaron que presentaba lesiones que requerían atención inmediata.

El conductor fue trasladado en estado grave al Hospital del IMSS número 88 para recibir atención médica, mientras que personal de Tránsito tomó conocimiento del incidente y realizó el procedimiento correspondiente. El área fue asegurada para permitir las maniobras de auxilio y el retiro del vehículo. Momentos después, en el hospital, se declaró su fallecimiento, por lo que se notificó a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. En el lugar, los médicos confirmaron el deceso. Las autoridades se entrevistaron con los familiares, incluyendo a su esposa y a su pareja sentimental actual. Esta última informó que Rafael padecía diabetes desde hace 10 años y que la noche anterior se había sentido mal, refiriendo un fuerte dolor en el pecho.