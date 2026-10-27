Choca tráiler contra barrera metálica en la carretera 57 rumbo a Los Chorros
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El percance ocurrió en dirección a la caseta de Los Chorros, luego de que presuntamente otra unidad le cerrara el paso al conductor; el operador presentó golpes leves
La mañana de este martes se registró un accidente sobre la carretera 57, en el tramo Carbonera-Puerto México, donde un tráiler quedó incrustado en la barrera metálica de contención, en dirección a la caseta de Los Chorros.
El operador del camión de carga, perteneciente a la empresa Lobos, mencionó que otra unidad de carga se le cerró en la intersección de la carretera a México y Huachichil, lo que provocó que se desviara hacia la barrera de contención.
El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia de la carretera. Personal de urgencias médicas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribó en pocos minutos para valorar al operador.
Por fortuna, el conductor no presentó lesiones de consideración, únicamente golpes leves. Tras lo sucedido, el propio operador llamó a su aseguradora y a la empresa para informar sobre el accidente.
La circulación se vio afectada durante varios minutos. Personal de la Guardia Nacional también acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y prevenir otro percance.
Finalmente, grúas arribaron al lugar para realizar las maniobras necesarias y retirar la unidad siniestrada, con el objetivo de liberar por completo la vía y restablecer la circulación.