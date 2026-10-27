Choca tráiler contra barrera metálica en la carretera 57 rumbo a Los Chorros

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Saltillo
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    Choca tráiler contra barrera metálica en la carretera 57 rumbo a Los Chorros
    El accidente se registró en el tramo Carbonera-Puerto México, en dirección a la caseta de Los Chorros. CORTESÍA

El percance ocurrió en dirección a la caseta de Los Chorros, luego de que presuntamente otra unidad le cerrara el paso al conductor; el operador presentó golpes leves

La mañana de este martes se registró un accidente sobre la carretera 57, en el tramo Carbonera-Puerto México, donde un tráiler quedó incrustado en la barrera metálica de contención, en dirección a la caseta de Los Chorros.

El operador del camión de carga, perteneciente a la empresa Lobos, mencionó que otra unidad de carga se le cerró en la intersección de la carretera a México y Huachichil, lo que provocó que se desviara hacia la barrera de contención.

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$!El tráiler de la empresa Lobos quedó incrustado en la barrera metálica de contención sobre la carretera 57.
El tráiler de la empresa Lobos quedó incrustado en la barrera metálica de contención sobre la carretera 57. CORTESÍA

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia de la carretera. Personal de urgencias médicas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribó en pocos minutos para valorar al operador.

Por fortuna, el conductor no presentó lesiones de consideración, únicamente golpes leves. Tras lo sucedido, el propio operador llamó a su aseguradora y a la empresa para informar sobre el accidente.

$!Elementos de la Guardia Nacional abanderaron la zona para prevenir otro percance mientras se realizaban las maniobras.
Elementos de la Guardia Nacional abanderaron la zona para prevenir otro percance mientras se realizaban las maniobras. CORTESÍA

La circulación se vio afectada durante varios minutos. Personal de la Guardia Nacional también acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y prevenir otro percance.

Finalmente, grúas arribaron al lugar para realizar las maniobras necesarias y retirar la unidad siniestrada, con el objetivo de liberar por completo la vía y restablecer la circulación.

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