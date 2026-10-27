Choca tráiler contra barrera metálica en la carretera 57 rumbo a Los Chorros

La mañana de este martes se registró un accidente sobre la carretera 57, en el tramo Carbonera-Puerto México, donde un tráiler quedó incrustado en la barrera metálica de contención, en dirección a la caseta de Los Chorros. El operador del camión de carga, perteneciente a la empresa Lobos, mencionó que otra unidad de carga se le cerró en la intersección de la carretera a México y Huachichil, lo que provocó que se desviara hacia la barrera de contención.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia de la carretera. Personal de urgencias médicas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribó en pocos minutos para valorar al operador. Por fortuna, el conductor no presentó lesiones de consideración, únicamente golpes leves. Tras lo sucedido, el propio operador llamó a su aseguradora y a la empresa para informar sobre el accidente.