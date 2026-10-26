¡Histórica! Charlyn Corral gana el premio a Mejor Delantera del Año en el Balón de Oro 2026

La atacante de las Tuzas del Pachuca compartió este reconocimiento con el inglés Harry Kane, quien fue distinguido en la categoría masculina, en una noche que reunió a figuras del futbol internacional.

La mexicana Charlyn Corral puso al futbol femenil nacional en el centro de la gala del Balón de Oro 2026 al recibir el reconocimiento a la Mejor Delantera del Año, durante la ceremonia celebrada en Londres este 26 de octubre.

La delantera ha vestido las camisetas del Levante y el Atlético de Madrid en España, antes de convertirse en una de las referentes del Pachuca. Con las Tuzas ha acumulado títulos de goleo y fue parte del equipo que conquistó el campeonato del Clausura 2025.

El premio reconoce la trayectoria reciente de Corral, quien se ha consolidado como una de las principales goleadoras de la Liga MX Femenil. Su capacidad para marcar diferencias frente al arco la ha llevado a construir una carrera destacada tanto en México como en el extranjero.

Uno de los momentos de la ceremonia llegó cuando Corral pidió al público un aplauso para Scarlett Camberos, delantera del América Femenil, quien también representó a México al ser nominada al Balón de Oro como Mejor Jugadora del Año.

Camberos terminó en la posición 21 de la clasificación, un resultado que marcó un precedente para el futbol femenil mexicano, pues se convirtió en la primera futbolista del país en aparecer entre las nominadas al galardón.

El gesto de Corral puso atención en su compatriota durante una gala en la que ambas llevaron el nombre de México a uno de los escenarios más importantes del futbol internacional.

Con este reconocimiento, la atacante del Pachuca suma otro logro a su trayectoria, construida a partir de sus registros goleadores en la Liga MX Femenil y su paso por el futbol español. Su premio también representa una distinción para el balompié mexicano, que tuvo presencia en Londres tanto en la categoría individual femenil como en la entrega de reconocimientos a los mejores atacantes del año.

El reconocimiento representa un hecho histórico para el futbol mexicano, pues Charlyn Corral se convirtió en la primera futbolista mexicana, tanto en la rama femenil como en la varonil, en ganar un premio individual en la gala internacional del Balón de Oro. La distinción también pone en el escaparate mundial a la Liga MX Femenil y se suma a una trayectoria en la que Corral conquistó el Trofeo Pichichi con el Levante en España y destacó por sus registros goleadores con las Tuzas del Pachuca.