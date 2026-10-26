Marine Le Pen promete evitar la “mexicanización” de Francia en arranque de campaña

Marine Le Pen lanzó su campaña presidencial en Francia con un mensaje centrado en la seguridad pública, en el cual, la dirigente afirmó que no permitirá que el país caiga en un escenario de criminalidad extrema dominado por las mandas de narcotráfico como en México.

”No dejaremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con cárteles”, declaró Le Pen durante un mitin en la ciudad de Orléans. La candidata prometió que su eventual gobierno actuará sin contemplaciones contra las organizaciones delictivas.

MANO DURA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El plan de seguridad de Le Pen plantea catalogar a los cárteles como grupos terroristas. Con esta medida, la política busca aplicar leyes más estrictas y dar mayores facultades a las fuerzas de seguridad para desarticular a las redes de narcotráfico que operan en territorio francés.

¿CUÁLES SON SUS PROPUESTAS?

Cero tolerancia a la delincuencia: Endurecimiento de penas para delitos vinculados al crimen organizado.

Expulsión de extranjeros delincuentes: Desalojo inmediato del país para personas extranjeras con antecedentes o condenas penales.

Control en las fronteras: Refuerzo de los pasos fronterizos y reducción del paso libre para frenar el tráfico ilícito de sustancias.