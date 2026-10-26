Marine Le Pen promete evitar la “mexicanización” de Francia en arranque de campaña

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    Marine Le Pen promete evitar la “mexicanización” de Francia en arranque de campaña
    Marine Le Pen, líder de derecha lanza su candidatura presidencial en Orléans. X

La líder de derecha lanza su candidatura presidencial con una dura propuesta contra la presencia de cárteles y el narcotráfico en el país.

Marine Le Pen lanzó su campaña presidencial en Francia con un mensaje centrado en la seguridad pública, en el cual, la dirigente afirmó que no permitirá que el país caiga en un escenario de criminalidad extrema dominado por las mandas de narcotráfico como en México.

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”No dejaremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con cárteles”, declaró Le Pen durante un mitin en la ciudad de Orléans. La candidata prometió que su eventual gobierno actuará sin contemplaciones contra las organizaciones delictivas.

MANO DURA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El plan de seguridad de Le Pen plantea catalogar a los cárteles como grupos terroristas. Con esta medida, la política busca aplicar leyes más estrictas y dar mayores facultades a las fuerzas de seguridad para desarticular a las redes de narcotráfico que operan en territorio francés.

¿CUÁLES SON SUS PROPUESTAS?

Cero tolerancia a la delincuencia: Endurecimiento de penas para delitos vinculados al crimen organizado.

Expulsión de extranjeros delincuentes: Desalojo inmediato del país para personas extranjeras con antecedentes o condenas penales.

Control en las fronteras: Refuerzo de los pasos fronterizos y reducción del paso libre para frenar el tráfico ilícito de sustancias.

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POLÉMICA POR SUS DECLARACIONES

El uso del término “mexicanización” causó polémica en el ámbito político e internacional. En el debate público europeo, este concepto se utiliza para describir la pérdida de control territorial frente a grupos armados y el aumento desmedido de la violencia ligada a las drogas.

Francia registra un aumento en la violencia criminal en distintas provincias. Ante este panorama, el combate al narcotráfico y la recuperación del orden en las calles se perfilan como los temas centrales de la agenda electoral para los próximos comicios presidenciales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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