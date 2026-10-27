La mujer de negro: historias de terror y leyendas de Saltillo

En la esquina de Gómez Farías y Saúz, la llovizna deja brillantes las banquetas y oscurece la ropa de quien vuelve caminando. Allí sitúan los vecinos a la mujer de negro. La describen con cara de calavera. Una habitante del rumbo relató que un hombre se la encontró cuando llevaba unas copas encima. Alcanzó a verle el rostro y cayó desmayado. La historia pasó entre las casas del callejón con la explicación de que venía tomado.

La esquina, sin embargo, queda en el camino de cualquiera. Una mujer espera bajo la lluvia. Desde lejos se distingue el bulto de la ropa, la caída de los brazos. Puede estar aguardando a alguien que fue por el coche o buscando las llaves antes de entrar. A esa distancia basta una silueta para dar por sentado lo demás. Al acercarse, uno busca la cara. Averiguar si conoce a quien va a cruzarse, si debe saludar, si debe apartarse. La mujer permanece donde está. Faltan unos pasos para que la luz alcance a mostrarle las facciones. Entonces se ven los dientes. Están descubiertos, húmedos. Encima hay dos cavidades donde la sombra parece más espesa que en el resto de la calle. El agua baja desde la frente y encuentra los bordes del hueso. La ropa llega hasta un cuerpo que conserva la postura de alguien esperando.

La distancia que antes parecía suficiente ya se ha acabado. Para cruzar hacia la otra banqueta hay que bajar los ojos, calcular el borde, mirar si viene un coche. Todo eso exige dejar de verla durante un momento. El hombre del relato cayó ahí. Los vecinos pudieron atribuirlo a lo que había bebido. Quien pasa sobrio tiene que llegar por su cuenta hasta la siguiente esquina. Todavía lleva en la cara las gotas de lluvia, siente el cuello de la camisa mojado y escucha sus zapatos. A cada paso le queda un poco más de calle detrás, junto con la mujer a la que acaba de darle la espalda. ¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?

En la esquina de las calles Gómez Farías y Saúz, en la Zona Centro.