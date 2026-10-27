La mujer de negro: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mujer de negro: historias de terror y leyendas de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Qué espera bajo la lluvia en una esquina donde acercarse demasiado significa tener que verle el rostro?

Saltillo
/
COMPARTIR

En la esquina de Gómez Farías y Saúz, la llovizna deja brillantes las banquetas y oscurece la ropa de quien vuelve caminando. Allí sitúan los vecinos a la mujer de negro. La describen con cara de calavera.

Una habitante del rumbo relató que un hombre se la encontró cuando llevaba unas copas encima. Alcanzó a verle el rostro y cayó desmayado. La historia pasó entre las casas del callejón con la explicación de que venía tomado.

El catrín de La Goleta: historias de terror y leyendas de Saltillo

La esquina, sin embargo, queda en el camino de cualquiera.

Una mujer espera bajo la lluvia. Desde lejos se distingue el bulto de la ropa, la caída de los brazos. Puede estar aguardando a alguien que fue por el coche o buscando las llaves antes de entrar. A esa distancia basta una silueta para dar por sentado lo demás.

Al acercarse, uno busca la cara. Averiguar si conoce a quien va a cruzarse, si debe saludar, si debe apartarse. La mujer permanece donde está. Faltan unos pasos para que la luz alcance a mostrarle las facciones.

Entonces se ven los dientes. Están descubiertos, húmedos. Encima hay dos cavidades donde la sombra parece más espesa que en el resto de la calle. El agua baja desde la frente y encuentra los bordes del hueso. La ropa llega hasta un cuerpo que conserva la postura de alguien esperando.

El carruaje del cura sin cabeza: historias de terror y leyendas de Saltillo

La distancia que antes parecía suficiente ya se ha acabado. Para cruzar hacia la otra banqueta hay que bajar los ojos, calcular el borde, mirar si viene un coche. Todo eso exige dejar de verla durante un momento.

El hombre del relato cayó ahí. Los vecinos pudieron atribuirlo a lo que había bebido.

Quien pasa sobrio tiene que llegar por su cuenta hasta la siguiente esquina. Todavía lleva en la cara las gotas de lluvia, siente el cuello de la camisa mojado y escucha sus zapatos. A cada paso le queda un poco más de calle detrás, junto con la mujer a la que acaba de darle la espalda.

¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?
En la esquina de las calles Gómez Farías y Saúz, en la Zona Centro.

¿Tienes una historia de terror propia?

Mándanos tu testimonio a través de las redes sociales de VANGUARDIA, envíanos un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 844 256 0929. También puedes contactarme en cgaytan@vanguardia.com.mx.

Cuéntanos qué pasó, exactamente en qué lugar ocurrió y, si tienes fotografías, videos, documentos o cualquier otra evidencia que ayude a reconstruir el relato, adelante. Estaremos publicando algunas de las historias en nuestro sitio web y en la edición impresa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Halloween
Leyendas
Personajes
Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Monseñor Humberto González Galindo celebró 74 años de sacerdocio acompañado de familiares, sacerdotes, religiosas y feligreses en el templo del Padre Nuestro.

A sus 97 años, monseñor Humberto González celebra 74 de sacerdocio rodeado del cariño de Saltillo
true

Caída de Taddei, muestra de la descomposición en la 4T
NosotrAs: siempre culpables

NosotrAs: siempre culpables
Estudiantes de la carrera de Nutrición fueron los encargados de la planeación y logística de esta edición, la cual busca expandir su aforo para próximos años.

Con gran éxito regresó el Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal en UANE
La alianza formará parte de Treasure Hunters, una minitemporada de temática pirata que comenzará en noviembre.

Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración
¡Es hoy! Inicia el registro para nuevos alumnos y alumnas para la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria.

Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026
Eric Bauza, actor de doblaje de los personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas de los Looney Tunes.

Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas
El cantante llamó la atención durante un encuentro con medios por la apariencia de su rostro.

¿Qué le pasó a Enrique Guzmán?... usuarios reaccionan a su impactante cambio en su rostro