Protagoniza aparatoso choque transporte de personal y manda a joven al hospital en Ramos Arizpe

Luis Ángel ¨N¨, de 27 años, fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS, luego de resultar lesionado en un accidente vial registrado la mañana de este martes en el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 3, donde un automóvil particular y un camión de transporte de personal participaron en el choque. De acuerdo con las primeras versiones, la unidad de transporte habría sido la responsable del accidente.