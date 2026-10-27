Protagoniza aparatoso choque transporte de personal y manda a joven al hospital en Ramos Arizpe
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El percance ocurrió a la altura del kilómetro 3, cuando la unidad de transporte intentó incorporarse desde el parque industrial Advance
Luis Ángel ¨N¨, de 27 años, fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS, luego de resultar lesionado en un accidente vial registrado la mañana de este martes en el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 3, donde un automóvil particular y un camión de transporte de personal participaron en el choque. De acuerdo con las primeras versiones, la unidad de transporte habría sido la responsable del accidente.
Testigos señalaron que el camión salió del parque industrial Advance y se iba a incorporar al libramiento con dirección a Arteaga, pero, al cruzar los carriles con dirección a Ramos Arizpe, le quitó el derecho de paso al automóvil, cuyo conductor circulaba en ese sentido.
Tras el impacto, el vehículo particular terminó sobre los carriles de circulación contraria, correspondientes al sentido hacia Arteaga, lo que generó una situación de riesgo para los automovilistas que transitaban por el sector.
Personal de Bomberos de Ramos Arizpe acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a Luis Ángel, quien presentaba diversas lesiones derivadas del choque.
Después de recibir los primeros auxilios, el joven fue trasladado al hospital para su valoración médica. Las circunstancias del accidente quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.