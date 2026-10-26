$!Elon Musk dice que Ucrania infringió las reglas de Starlink

Los comentarios se dieron luego de la interrupción en el servicio satelital del país. Antes, Ucrania dijo que los drones que usaban Starshield, el servicio financiado por el Pentágono, habían vuelto a sus velocidades normales. Elon Musk intervino el sábado con su primera explicación sobre las interrupciones en el sistema satelital del ejército ucraniano. En una publicación en X, dijo que Ucrania había violado los términos de servicio de su servicio de internet Starlink al usarlo “para ataques ofensivos con drones para matar personas”.

Musk, de 55 años, agregó que su empresa SpaceX, que opera el sistema satelital Starlink, había cerrado el “vacío legal” la semana pasada, aunque ofreció pocos detalles. Diferenció entre Starlink, que dijo era un servicio destinado a civiles, y Starshield, un sistema desarrollado por SpaceX y controlado por el gobierno de Estados Unidos que puede usarse para fines militares.

En Ucrania, los drones reanudaron su vuelo a velocidades normales el sábado, dijo el presidente Volodímir Zelenski, después de más de una semana de idas y vueltas con Washington sobre la desaceleración que había obstaculizado operaciones militares cruciales. “Las velocidades ahora están donde deben estar”, dijo Zelenski en un video en las redes sociales. “La restauración comenzó durante la noche y, para esta mañana, las velocidades ya eran suficientes”. La publicación de Musk el sábado fue la primera vez que explicó las interrupciones en los sistemas de comunicación satelital que opera, los cuales se han convertido en una herramienta vital para Ucrania en su guerra con Rusia. Ucrania usa Starlink para fines de comunicación, mientras que usa Starshield para ciertos tipos de defensa aérea y para guiar drones en territorio ocupado por Rusia.

También el sábado, SpaceX envió una carta al Congreso sobre sus servicios en Ucrania. En ella, SpaceX reiteró que no se hicieron cambios en Starshield, que era competencia del gobierno de Estados Unidos. Se hicieron cambios en Starlink, dijo la empresa, porque Ucrania estaba usando el sistema para “misiones ofensivas de aviación militar”. La empresa agregó que restauró el servicio de Starlink “para mantenerse alineada con lo que entendemos que son las políticas y prioridades del gobierno de EU”.

Zelenski ha dicho que las interrupciones en los sistemas de comunicaciones satelitales del país habían dejado a los civiles más vulnerables a los ataques rusos. Los comandantes en la línea del frente dijeron que los cambios repentinos afectaron ataques clave a la logística rusa, arriesgaron las vidas de los soldados y desperdiciaron equipos costosos. Serhii Sternenko, quien asesoró al exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, rechazó la afirmación de Musk de que Ucrania usaba Starlink para operaciones ofensivas. Era “técnicamente imposible” usar Starlink para misiones con drones, escribió en X. “Ucrania no violó los términos de uso”.

En Washington, el problema agravó las divisiones entre el Congreso y el gobierno de Donald Trump sobre el acercamiento de Estados Unidos hacia Rusia. Un grupo de senadores republicanos y demócratas advirtió a la Casa Blanca la semana pasada que bloquearían las nominaciones pendientes de Trump si no se restauraban las capacidades completas de Starshield para Ucrania. Se dijo que Trump llamó a Musk a principios de la semana y le pidió que restaurara el acceso completo de Ucrania a los sistemas de comunicación. El episodio ha resaltado la influencia geopolítica que Musk ejerce a través de SpaceX. Aunque Starlink ahora tiene más de 13 millones de suscriptores, incluso en algunos hogares como proveedor de internet, Starshield es visto cada vez más como la columna vertebral de las comunicaciones militares de Estados Unidos.

Ucrania temía que los cambios inexplicables en su servicio satelital, que se produjeron mientras el presidente Trump flexibilizaba las sanciones a Rusia y exigía que Ucrania dejara de atacar refinerías de petróleo, fueran parte de un intento de obligarla a capitular ante Moscú. La desaceleración del servicio no afectó los ataques dentro de Rusia, donde la tecnología no funciona.“Agradezco a todos los estadounidenses y a todos nuestros socios que se tomaron esto en serio y ayudaron de verdad —miembros del Congreso, senadores, todos los medios, el Departamento de Estado y el presidente—”, dijo Zelenski. “Proteger vidas es importante”.El ministro de Defensa de Ucrania, Yevhen Khmara, anunció más temprano el sábado que los drones conectados a Starshield habían volado a velocidades cercanas a los 400 kilómetros por hora por primera vez desde las interrupciones iniciales.

“Este es otro ejemplo de cuando el diálogo directo y la posición persistente del presidente de Ucrania al más alto nivel producen resultados”, dijo Khmara en un comunicado. Los operadores de drones ucranianos vieron por primera vez que sus drones disminuían su velocidad —en algunos casos, a menos de 60 kilómetros por hora— hace unos 10 días. Muchos se desaceleraron tan abruptamente que perdieron la conexión con los pilotos y cayeron del cielo. La confusión sobre las nuevas restricciones costó tiempo y energía a los operadores de drones de mediano alcance de Ucrania mientras buscaban soluciones alternativas para evitar pérdidas importantes en el frente, dijo Leon, un portavoz de la 414.ª Brigada Independiente de Sistemas No Tripulados de Ucrania, conocida como los Pájaros de Magyar. Él habló con la condición de ser identificado por su distintivo de llamada.

“Nos quedamos intentando resolver un rompecabezas, haciendo pruebas y experimentando”, dijo. “Esa es la única forma en que nos enteramos: hoy funciona a esta velocidad; mañana hay problemas diferentes. No recibimos información oficial, así que constantemente tenemos que mantenernos alerta y monitorear cómo se comporta”. Los ataques con drones de mediano alcance de Ucrania han apuntado a objetivos logísticos rusos dentro de la Ucrania ocupada. Esa campaña, que cobró velocidad a principios de este año, desaceleró a las tropas rusas al obligarlas a mantener los suministros, el combustible y las municiones más en la retaguardia. También desafió su capacidad para moverse libremente por las carreteras principales, incluida la autopista que conecta a Rusia con partes del sur de Ucrania. Las operaciones pueden requerir días de planificación para cada ataque, basadas en el reconocimiento que ayuda a identificar los centros de actividad y movimiento ruso en los territorios ocupados.Los drones de menor alcance a menudo no necesitan volar tan rápido, por lo que algunas operaciones en la línea del frente procedieron con normalidad. Pero las operaciones a mayor escala, incluidas las que envían drones más adentro del territorio controlado por Rusia, enfrentaron obstáculos importantes, dijeron los comandantes.