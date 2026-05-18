Se desploma techo en tienda china de Plaza Patio Saltillo; moviliza a bomberos y cuerpos de auxilio

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este lunes luego del colapso parcial del techo al interior de una tienda ubicada en la Plaza Patio, al oriente de Saltillo. El incidente ocurrió dentro del establecimiento chino HO MAY, localizado en el cruce de los bulevares Eulalio Gutiérrez y Jesús Valdés Sánchez, donde una sección del plafón se desplomó repentinamente sobre un área aproximada de cinco por 20 metros.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos se trasladaron de inmediato al sitio para atender la situación y descartar personas lesionadas o atrapadas entre los escombros. De acuerdo con los primeros informes, al momento del colapso había tres personas dentro del negocio; sin embargo, lograron salir por sus propios medios antes de que la estructura terminara de desprenderse. La caída del plafón generó momentos de tensión entre clientes y trabajadores de locales cercanos, algunos de los cuales presentaron crisis nerviosa debido al estruendo provocado por el desplome.

Personal de rescate realizó una inspección preventiva en la zona afectada para verificar las condiciones de la estructura y descartar riesgos adicionales que pudieran representar peligro para visitantes y empleados de la plaza comercial. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, aunque el área permaneció acordonada mientras se llevaban a cabo las evaluaciones correspondientes.