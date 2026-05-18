Se desploma techo en tienda china de Plaza Patio Saltillo; moviliza a bomberos y cuerpos de auxilio

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    Se desploma techo en tienda china de Plaza Patio Saltillo; moviliza a bomberos y cuerpos de auxilio
    Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a Plaza Patio tras el colapso parcial del techo dentro de una tienda china ubicada al norte de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

La caída de una sección del plafón dentro de la tienda HO MAY provocó la movilización de bomberos y paramédicos; pese al susto, no hubo personas lesionadas

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este lunes luego del colapso parcial del techo al interior de una tienda ubicada en la Plaza Patio, al oriente de Saltillo.

El incidente ocurrió dentro del establecimiento chino HO MAY, localizado en el cruce de los bulevares Eulalio Gutiérrez y Jesús Valdés Sánchez, donde una sección del plafón se desplomó repentinamente sobre un área aproximada de cinco por 20 metros.

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$!Clientes y empleados vivieron momentos de tensión luego de que una sección del plafón se desplomara repentinamente en el negocio HO MAY.
Clientes y empleados vivieron momentos de tensión luego de que una sección del plafón se desplomara repentinamente en el negocio HO MAY. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos se trasladaron de inmediato al sitio para atender la situación y descartar personas lesionadas o atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con los primeros informes, al momento del colapso había tres personas dentro del negocio; sin embargo, lograron salir por sus propios medios antes de que la estructura terminara de desprenderse.

La caída del plafón generó momentos de tensión entre clientes y trabajadores de locales cercanos, algunos de los cuales presentaron crisis nerviosa debido al estruendo provocado por el desplome.

$!Las autoridades acordonaron el área afectada mientras personal de emergencia inspeccionaba la estructura para descartar riesgos adicionales.
Las autoridades acordonaron el área afectada mientras personal de emergencia inspeccionaba la estructura para descartar riesgos adicionales. ULISES MARTÍNEZ

Personal de rescate realizó una inspección preventiva en la zona afectada para verificar las condiciones de la estructura y descartar riesgos adicionales que pudieran representar peligro para visitantes y empleados de la plaza comercial.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, aunque el área permaneció acordonada mientras se llevaban a cabo las evaluaciones correspondientes.

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