Choca tres veces y termina impactando una barda en la colonia Panteones, de Saltillo

Un aparatoso accidente protagonizado por Miguel Ángel de León Urbina, de 59 años, dejó como saldo cuantiosos daños materiales en la colonia Panteones, luego de que la camioneta que conducía chocara en tres ocasiones consecutivas antes de detenerse. El incidente ocurrió cuando De León Urbina circulaba en una Dodge Journey sobre la calzada Francisco I. Madero, con dirección al poniente de Saltillo.

Fue al aproximarse a la calle Hernán Cortés que el hombre perdió el control del vehículo y primero impactó una camioneta Ford F-150 estacionada. Tras el primer golpe, la Journey se subió a la banqueta, derribó un árbol y continuó su trayecto por una calle en pendiente. Finalmente, terminó estrellándose contra la barda de un negocio ubicado en la misma calle Hernán Cortés. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero el accidente provocó importantes destrozos. Agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

El conductor fue consignado ante la Agencia del Ministerio Público por el delito de daños y como garantía quedó asegurada la camioneta involucrada. Sobre los motivos del violento percance, no se habló.