Choca tres veces y termina impactando una barda en la colonia Panteones, de Saltillo

Saltillo
/ 9 agosto 2025
    Choca tres veces y termina impactando una barda en la colonia Panteones, de Saltillo
    El percance no dejó heridos, pero sí un expediente por daños y un vehículo asegurado. FOTO: VANGUARDIA/JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un conductor de 59 años protagonizó un aparatoso accidente que incluyó impactos contra un vehículo, un árbol y un muro

Un aparatoso accidente protagonizado por Miguel Ángel de León Urbina, de 59 años, dejó como saldo cuantiosos daños materiales en la colonia Panteones, luego de que la camioneta que conducía chocara en tres ocasiones consecutivas antes de detenerse.

El incidente ocurrió cuando De León Urbina circulaba en una Dodge Journey sobre la calzada Francisco I. Madero, con dirección al poniente de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Velador fallece mientras cuidaba una bodega, presumen infarto como causa de muerte

$!La imprudencia al volante provocó afectaciones a un vehículo estacionado, mobiliario urbano y un negocio.
La imprudencia al volante provocó afectaciones a un vehículo estacionado, mobiliario urbano y un negocio. FOTO: VANGUARDIA/JUAN FRANCISCO VALDÉS

Fue al aproximarse a la calle Hernán Cortés que el hombre perdió el control del vehículo y primero impactó una camioneta Ford F-150 estacionada.

Tras el primer golpe, la Journey se subió a la banqueta, derribó un árbol y continuó su trayecto por una calle en pendiente. Finalmente, terminó estrellándose contra la barda de un negocio ubicado en la misma calle Hernán Cortés.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero el accidente provocó importantes destrozos. Agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

$!La Dodge Journey terminó con severos daños tras el choque múltiple.
La Dodge Journey terminó con severos daños tras el choque múltiple. FOTO: VANGUARDIA/JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor fue consignado ante la Agencia del Ministerio Público por el delito de daños y como garantía quedó asegurada la camioneta involucrada. Sobre los motivos del violento percance, no se habló.

Temas


Coahuila
Policía

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud afirma que no hay riesgo si el niño no recibe la vacuna en el primer año de su vida.

Sí hay desabasto de vacuna contra la tuberculosis; acepta la Secretaría de Salud de Coahuila
El antiguo Hospital del Niño albergará un nuevo centro integral para la atención de adicciones y salud mental.

Saltillo proyecta 7 obras por más de 183 millones de pesos para antes de que concluya 2025
Casas con características similares pueden costar más en Saltillo que en zonas exclusivas de Monterrey como Cumbres Elite Premier.

Más caras casas al norte de Saltillo que en Cumbres Monterrey
Entre enero y mayo de 2025, Saltillo registró un alto número de incendios en recicladoras, sumando cientos de incidentes que afectaron estas zonas.

¿Se acabaron los incendios en baldíos de Saltillo? Tras racha de enero-mayo, aún hay dos al día
true

Aranceles: Trump, la inflación y la economía global
El tren, desde sus orígenes, marcó el comienzo de la interconectividad de diversas comunidades a pesar de su lejanía.

El tren Saltillo-Nuevo Laredo podría impulsar a la industria minera regional
true

Falsas banderas
Antonio Cabello y Carlos Carranza, del TecNM-Saltillo, en la Hangzhou Dianzi University, China.

Estudiantes del TecNM-Saltillo llevan talento guinda y blanco hasta China