Saltillo: Velador fallece mientras cuidaba una bodega, presumen infarto como causa de muerte

La mañana de este sábado, un hombre que trabajaba como velador en una bodega de la colonia Ojo de Agua fue encontrado sin vida, presuntamente a causa de un infarto. El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en la calle Libertad número 1403, entre Primo de Verdad y Niños Héroes, cuando el encargado del inmueble acudió a supervisar la remodelación del lugar y descubrió el cuerpo tendido cerca del dormitorio.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan limpieza profunda en callejones de la colonia Miguel Hidalgo La víctima fue identificada como Abel Durán Sánchez, originario de Tlaxcala, de entre 30 y 35 años. Según los responsables de la bodega, el inmueble anteriormente funcionó como taller mecánico, pero tras quedar vacío fue sometido a remodelación, contratando a Abel para custodiarlo por las noches. Fueron paramédicos de la Secretaría de Salud confirmaron el deceso al llegar al lugar. Según conocidos, días antes el hombre había acudido a consulta médica por un problema abdominal y estaba bajo tratamiento. Comentaron también que el ahora fallecido no contaba con familiares cercanos en la ciudad.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron el inmueble y, tras confirmar que no había signos de violencia, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa exacta del fallecimiento.