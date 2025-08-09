Saltillo: Velador fallece mientras cuidaba una bodega, presumen infarto como causa de muerte

Saltillo
/ 9 agosto 2025
    Saltillo: Velador fallece mientras cuidaba una bodega, presumen infarto como causa de muerte
    El hombre fue encontrado por el encargado de obra tendido cerca de su dormitorio y sin signos de violencia FOTO: VANGUARDIA/JUN FRANCISCO VALDÉS

El hombre, originario de Tlaxcala, había reportado malestares días antes; trabajaba en turnos nocturnos

La mañana de este sábado, un hombre que trabajaba como velador en una bodega de la colonia Ojo de Agua fue encontrado sin vida, presuntamente a causa de un infarto.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en la calle Libertad número 1403, entre Primo de Verdad y Niños Héroes, cuando el encargado del inmueble acudió a supervisar la remodelación del lugar y descubrió el cuerpo tendido cerca del dormitorio.

$!Servicios Periciales acordonaron el lugar para las investigaciones.
Servicios Periciales acordonaron el lugar para las investigaciones. FOTO: VANGUARDIA/JUN FRANCISCO VALDÉS

La víctima fue identificada como Abel Durán Sánchez, originario de Tlaxcala, de entre 30 y 35 años. Según los responsables de la bodega, el inmueble anteriormente funcionó como taller mecánico, pero tras quedar vacío fue sometido a remodelación, contratando a Abel para custodiarlo por las noches.

Fueron paramédicos de la Secretaría de Salud confirmaron el deceso al llegar al lugar.

Según conocidos, días antes el hombre había acudido a consulta médica por un problema abdominal y estaba bajo tratamiento. Comentaron también que el ahora fallecido no contaba con familiares cercanos en la ciudad.

$!La FGE tomó conocimiento del caso y aseguró el inmueble.
La FGE tomó conocimiento del caso y aseguró el inmueble. FOTO: VANGUARDIA/JUN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron el inmueble y, tras confirmar que no había signos de violencia, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa exacta del fallecimiento.

